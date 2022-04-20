У Миколаєві знову лунають вибухи (відео)

Про ураження міста ворожими ракетами повідомили одночасно кілька джерел

Увечері 20 квітня Миколаїв знову опинився під прицільним вогнем російських військових. Про це повідомив міський голова Олександр Сєнкевич у своєму Telegram-каналі.

«Друзі, знову чуємо вибухи в Миколаєві. Залишайтесь в укриттях або хоча б дотримуйтесь правила двох стін. Тримайтесь якомога далі від вікон», – написав мер міста.

Зауважимо, що цьому повідомленню Сєнкевича передував сигнал повітряної тривоги, який пролунав у Миколаєві о 21:14.

Трохи згодом телеканал «Україна 24» опублікував відео, на якому зафіксовані вибухи в місті. Ймовірно, Миколаїв знову потрапив під удар ворожої артилерії та був обстріляний із реактивних систем ведення залпового вогню.

Наголосимо, що 20 квітня росйіські військові почали «гатити» по Миколаївській області системами реактивного залпового вогню «Смерч». Про це повідомила прес-служба Оперативного командування «Південь».

На той час не було точної інформації про втрати серед об'єктів інфраструктури чи в житловому секторі. Невідомо й про постраждалих серед місцевого населення.

Нагадаємо, увечері 19 квітня внаслідок ракетного удару була уражена будівля поліклініки міста Баштанка.

За попередньою інформацією, обійшлося без жертв.