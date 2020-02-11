Над запуском телеканалу для Донбасу працює режисер «Слуги народу»



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Режисер серіалу «Слуга народу» Олексій Кирющенко Фото: 1plus1.ua

Олексій Кирющенко бере участь у формуванні концепції нового каналу

Над запуском нового телеканалу для окупованих територій працює режисер серіалу «Слуга народу» Олексій Кирющенко. Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський.

За його словами, команда «Студії Квартал 95» не має ніякого відношення до запуску нового телеканалу, однак над проектом працює Олексій Кирющенко.

«На сьогодні він один з тих людей, які допомагають у формуванні концепції цього телеканалу», - зазначив Бородянський.

Раніше стало відомо, що запуск телеканалу для окупованих територій перенесли з середини лютого на 1 березня 2020 року.

Зазначимо, що основну роботу над створенням телеканалу веде Міністерство культури, а представники Офісу президента беруть участь у запуску «на рівні консультацій». Крім того, в проекті задіяні всі великі медіа-групи України.

Новий телеканал запускається на базі державного UATV, який був створений Міністерством інформаційної політики у 2015 році для трансляції закордоном. З середини січня він припинив трансляцію у прямому ефірі, замість цього показуючи програми у запису.