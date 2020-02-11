Над запуском телеканалу для Донбасу працює режисер «Слуги народу»
Олексій Кирющенко бере участь у формуванні концепції нового каналу
Над запуском нового телеканалу для окупованих територій працює режисер серіалу «Слуга народу» Олексій Кирющенко. Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський.
За його словами, команда «Студії Квартал 95» не має ніякого відношення до запуску нового телеканалу, однак над проектом працює Олексій Кирющенко.
«На сьогодні він один з тих людей, які допомагають у формуванні концепції цього телеканалу», - зазначив Бородянський.
Раніше стало відомо, що запуск телеканалу для окупованих територій перенесли з середини лютого на 1 березня 2020 року.
Зазначимо, що основну роботу над створенням телеканалу веде Міністерство культури, а представники Офісу президента беруть участь у запуску «на рівні консультацій». Крім того, в проекті задіяні всі великі медіа-групи України.
Нагадаємо, 16 липня 2019 року набув чинності закон «Про забезпечення функціонування української мови як державної». Документом передбачено, що українська мова є обов’язковою у всіх сферах публічного життя.
Як повідомлялося, відома письменниця Лариса Ніцой написала, що у Кремлі вирішили, раз всюди звучить російська мова – то Україна їхня земля.