ЗМІ: Константинополь розпускає Західноєвропейський екзархат російських парафій
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Синод Вселенського патріархату вирішив відмінити патріарший томос від 1999 року
Про це повідомило видання Оrthodoxie з посиланням на власні джерела.
«Священний Синод Вселенського патріархату, який зібрався сьогодні на Фанарі (історичний район Константинополя, де розташована резиденція Вселенського патріарха — ред.), вирішив розпустити Західноєвропейський екзархат російських парафій в Європі, відмінивши патріарший томос від 1999 року», — йдеться у повідомленні.
За даними видання, офіційне підтвердження цієї інформації з’явиться в найближчий час.
Західноєвропейський екзархат російських парафій ‒ церковна юрисдикція Константинопольського патріархату, створена після громадянської війни в Росії для опіки емігрантів з Російської імперії. Спочатку парафії з еміграції були сформовані до «Тимчасового екзархату святого апостольського і патріаршого трону Константинополя в Західній Європі». У 1971 р. екзархат був перетворений на Російську Православну архієпископію Західної Європи. У 1999 р. патріарх Варфоломій спеціальним Томосом відновив статус Екзархату. Ця церковна юрисдикція поширюється на Францію, Бельгію, Нідерланди, Великобританію, Німеччину, Норвегію, Швецію, Іспанію, Італію та Данію. У складі екзархату близько 65 парафій, 100 священиків і 30 дияконів. Центр екзархату знаходиться у Франції та співіснує паралельно з грецькою митрополією Франції, яку нині очолює митрополит Гальський Еммануїл.
Нагадаємо, у Стамбулі розпочалося засідання синоду Вселенського патріархату, на якому мають оголосити дату проведення Собору помісної церкви України та можуть затвердити Томос про надання їй автокефалії. Засідання синоду триватиме 27-29 листопада у резиденції Вселенського патріарха.
Як повідомлялося, синод Константинопольського патріархату 11 жовтня ухвалив, що у 1686 році Київську митрополію Руській церкві передали незаконно. Також Константинопольський патріархат зняв анафему з глави УПЦ КП Філарета та глави УАПЦ Макарія.
Також опубліковано текст рішення синоду Константинопольського патріархату щодо Української церкви.
Найближчим часом буде скликаний Архієрейський собор для об'єднання трьох церков.
3 листопада президент Петро Порошенко і Вселенський патріарх Варфоломій підписали угоду про співпрацю та взаємодію між Україною та Вселенським патріархатом.
Як відомо, Вселенський патріарх Варфоломій виступив зі зверненням до українського народу напередодні 85-х роковин Голодомору в Україні. Патріарх також підтвердив своє рішення надати автокефалію Українській церкві.Це рішення було прийнято на Синоді Вселенського патріархату 27 листопада 2018 року. Однак, на офіційному сайті патріархії підтверджуючої інформації поки не опубліковано.