ЗМІ: Константинополь розпускає Західноєвропейський екзархат російських парафій



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Константинополь розпускає архієпископство РПЦ в Західній Європі

Синод Вселенського патріархату вирішив відмінити патріарший томос від 1999 року

Синод Вселенського патріархату розпустив Західноєвропейський екзархат російських парафій в Європі.

Про це повідомило видання Оrthodoxie з посиланням на власні джерела.

«Священний Синод Вселенського патріархату, який зібрався сьогодні на Фанарі (історичний район Константинополя, де розташована резиденція Вселенського патріарха — ред.), вирішив розпустити Західноєвропейський екзархат російських парафій в Європі, відмінивши патріарший томос від 1999 року», — йдеться у повідомленні.

За даними видання, офіційне підтвердження цієї інформації з’явиться в найближчий час.

Західноєвропейський екзархат російських парафій ‒ церковна юрисдикція Константинопольського патріархату, створена після громадянської війни в Росії для опіки емігрантів з Російської імперії. Спочатку парафії з еміграції були сформовані до «Тимчасового екзархату святого апостольського і патріаршого трону Константинополя в Західній Європі». У 1971 р. екзархат був перетворений на Російську Православну архієпископію Західної Європи. У 1999 р. патріарх Варфоломій спеціальним Томосом відновив статус Екзархату. Ця церковна юрисдикція поширюється на Францію, Бельгію, Нідерланди, Великобританію, Німеччину, Норвегію, Швецію, Іспанію, Італію та Данію. У складі екзархату близько 65 парафій, 100 священиків і 30 дияконів. Центр екзархату знаходиться у Франції та співіснує паралельно з грецькою митрополією Франції, яку нині очолює митрополит Гальський Еммануїл.

Нагадаємо, у Стамбулі розпочалося засідання синоду Вселенського патріархату, на якому мають оголосити дату проведення Собору помісної церкви України та можуть затвердити Томос про надання їй автокефалії. Засідання синоду триватиме 27-29 листопада у резиденції Вселенського патріарха.

Як повідомлялося, синод Константинопольського патріархату 11 жовтня ухвалив, що у 1686 році Київську митрополію Руській церкві передали незаконно. Також Константинопольський патріархат зняв анафему з глави УПЦ КП Філарета та глави УАПЦ Макарія.

Також опубліковано текст рішення синоду Константинопольського патріархату щодо Української церкви.

Найближчим часом буде скликаний Архієрейський собор для об'єднання трьох церков.

3 листопада президент Петро Порошенко і Вселенський патріарх Варфоломій підписали угоду про співпрацю та взаємодію між Україною та Вселенським патріархатом.

Як відомо, Вселенський патріарх Варфоломій виступив зі зверненням до українського народу напередодні 85-х роковин Голодомору в Україні. Патріарх також підтвердив своє рішення надати автокефалію Українській церкві.

Це рішення було прийнято на Синоді Вселенського патріархату 27 листопада 2018 року. Однак, на офіційному сайті патріархії підтверджуючої інформації поки не опубліковано.