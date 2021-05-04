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    Надрукував на принтері. Українець заплатить штраф за фальшивий ПЛР-тест на Covid-19

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    Фальшивий документ був зроблений на бланку приватної лабораторії без відтиску круглої печатки підприємства та відповідного QR-коду - Надрукував на принтері. Українець заплатить штраф за фальшивий ПЛР-тест на Covid-19
    Фальшивий документ був зроблений на бланку приватної лабораторії без відтиску круглої печатки підприємства та відповідного QR-коду
    Фото з відкритих джерел

    Чоловік вдався до «хитрощів» через небажання сидіти на самоізоляції

    Яворівський районний суд Львівської області визнав винним чоловіка у підробці негативного результату ПЛР-тесту на Covid-19 і призначив 850 грн штрафу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на вирок від 28 квітня.

    За даними слідства, 7 квітня обвинувачений, перебуваючи за місцем свого проживання, за допомогою комп’ютерної техніки виготовив висновок дослідження на виявлення гострої респіраторної хвороби Covid-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» з негативним результатом.

    Фальшивий документ був зроблений на бланку «Першої соціальної медичної лабораторії «Ескулаб» без відтиску круглої печатки підприємства та відповідного QR-коду. У такий спосіб чоловік планував уникнути самоізоляції на території України.

    Наступного дня, 8 квітня під час перетину пункту пропуску через державний кордон України для автомобільного сполучення «Краківець-Корчова», рухаючись в Україну з Польщі, чоловік продемонстрував інспектору Державної прикордонної служби України начебто свій негативний ПЛР-тест на Covid-19.

    У суді обвинувачений визнав вину і пояснив, що дійсно підробив висновок дослідження з негативним результатом, не здававши жодних аналізів, який в подальшому пред`явив прикордоннику під час проходження митного контролю.

    Також чоловік уклав з прокурором угоду про визнання винуватості, яку й затвердив суд.

    Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський вважає несправедливим розподіл вакцин від коронавірусу у світі. Про це він сказав після зустрічі з президентами Естонії, Латвії, Литви та Польщі.

    Теги: документи вирок коронавірус
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