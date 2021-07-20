В Україні смертність на воді б'є рекорди

З початку року на водоймах країни загинуло 808 осіб

В Україні від початку 2021 року на водоймах вже загинуло 808 осіб. Лише від початку липня потонуло 265 українців, зокрема 36 дітей. Переважно причиною трагедії є купання напідпитку чи у не обладнаних для цього місцях. Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

Так, згідно із статистикою, торік в аналогічний період на воді загинуло 166 людей, із яких 16 неповнолітніх. Водночас, навіть катастрофічно високий показник смертності на воді українці ігнорують найелементарніші правила поведінки. Адже найпоширенішою причиною нещасних випадків на воді є купання в не обладнаних для цього місцях та купання в нетверезому стані.

Зважаючи на вкрай велику кількість трагедій на воді і біля неї ДСНС закликає українців дотримуватися елементарних правил безпеки під час відпочинку. Передусім треба дотримуватися таких правил:

пам'ятайте – відпочивати та купатися можна лише на спеціально обладнаних пляжах;

ніколи не пірнайте в незнайомих місцях;

не лишайте дітей без нагляду біля води та не дозволяйте їм самостійно відвідувати місцеві ставки та річки;

не запливайте далеко. Ніколи не плавайте наодинці, особливо якщо ви не впевнені у своїх силах;

не заходьте у воду в стані алкогольного сп'яніння;

не наближайтесь до суден, човнів і катерів, які пропливають поблизу вас;

температура води повинна бути не нижче +17 °С;

плавайте у воді не більше 20 хвилин, причому цей час повинен збільшуватися поступово, починаючи з 3-5 хвилин;

слідкуйте за штормовими попередженнями і не виходьте у плавання на човнах при сильних поривах вітру.

Нагадаємо, 20-го липня, у західних, північних та частині центральних областей України температура повітря знизиться.