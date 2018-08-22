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    Надзвичайний стан у Бразилії: МЗС опублікувало рекомендації українцям

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    МЗС України - Надзвичайний стан у Бразилії: МЗС опублікувало рекомендації українцям
    МЗС України

    МЗС закликає українців дотримуватися рекомендацій Цивільної оборони Бразилії

    У зв’язку з аномально низьким рівнем вологості повітря та оголошенням органами Цивільної оборони Бразилії надзвичайного стану у Федеральному окрузі Бразилія Міністерство закордонних справ України опублікувало рекомендації українцям.

    Про це йдеться у повідомленні на сайті МЗС.

    «МЗС закликає українців, які подорожують до цієї країни (до Федерального округу Бразилія та штатів Гойяс, Мінас Жераіс, Мато Гросу та Сан-Паулу) дотримуватися рекомендацій Цивільної оборони Бразилії, а саме»:

    • мінімізувати фізичні навантаження;
    • пити велику кількість рідини;
    • зволожувати повітря у приміщеннях;
    • уникати сонячного проміння в найгарячіші години дня (з 12:00 до 15:00)
    • мінімізувати вживання кави та алкоголю.

    Напередодні Міністерство закордонних справ України попередило українських туристів про інтенсивні опади та повені у Республіці Індія.

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