Надзвичайний стан у Бразилії: МЗС опублікувало рекомендації українцям



Розсилка ВІДПРАВИТИ

МЗС України

МЗС закликає українців дотримуватися рекомендацій Цивільної оборони Бразилії

У зв’язку з аномально низьким рівнем вологості повітря та оголошенням органами Цивільної оборони Бразилії надзвичайного стану у Федеральному окрузі Бразилія Міністерство закордонних справ України опублікувало рекомендації українцям.

Про це йдеться у повідомленні на сайті МЗС.

«МЗС закликає українців, які подорожують до цієї країни (до Федерального округу Бразилія та штатів Гойяс, Мінас Жераіс, Мато Гросу та Сан-Паулу) дотримуватися рекомендацій Цивільної оборони Бразилії, а саме»:

мінімізувати фізичні навантаження;

пити велику кількість рідини;

зволожувати повітря у приміщеннях;

уникати сонячного проміння в найгарячіші години дня (з 12:00 до 15:00)

мінімізувати вживання кави та алкоголю.

Напередодні Міністерство закордонних справ України попередило українських туристів про інтенсивні опади та повені у Республіці Індія.