Надзвичайний стан у Бразилії: МЗС опублікувало рекомендації українцям
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Розсилка
МЗС України
МЗС закликає українців дотримуватися рекомендацій Цивільної оборони Бразилії
У зв’язку з аномально низьким рівнем вологості повітря та оголошенням органами Цивільної оборони Бразилії надзвичайного стану у Федеральному окрузі Бразилія Міністерство закордонних справ України опублікувало рекомендації українцям.
Про це йдеться у повідомленні на сайті МЗС.
«МЗС закликає українців, які подорожують до цієї країни (до Федерального округу Бразилія та штатів Гойяс, Мінас Жераіс, Мато Гросу та Сан-Паулу) дотримуватися рекомендацій Цивільної оборони Бразилії, а саме»:
- мінімізувати фізичні навантаження;
- пити велику кількість рідини;
- зволожувати повітря у приміщеннях;
- уникати сонячного проміння в найгарячіші години дня (з 12:00 до 15:00)
- мінімізувати вживання кави та алкоголю.
Напередодні Міністерство закордонних справ України попередило українських туристів про інтенсивні опади та повені у Республіці Індія.