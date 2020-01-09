Підписана мирова угода не передбачає повернення «Газпромому» заарештованих в Україні активів, - «Нафтогаз»



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Україна та Росія підписали контракт про транзит газу

вВиконавчий директор групи Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» Юрій Вітренко повідомив, що вартість заарештованих активів оцінюється в десятки млн доларів

Підписана Україною і компанією «Газпром» (Росія) мирова угода про відмову України від накладеного Антимонопольним комітетом (АМКУ) штрафу в розмірі 7,4 млрд доларів на «Газпром» за зловживання монопольним становищем не передбачає повернення російській компанії заарештованих активів на території України. Про це на пресконференції повідомив виконавчий директор групи Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» Юрій Вітренко.

«Газпром» відмовився від цієї компенсації, він погодився з тим, що вартість активів, які були конфісковані в «Газпрому» в Україні, ніколи «Газпрому» не буде повернуто або компенсовано. Ця історія є закритою», - сказав він.

Також Вітренко повідомив, що вартість заарештованих активів оцінюється в десятки млн доларів.

Як повідомлялось, у грудні Україна і компанія «Газпром» (Росія) підписали мирову угоду про відмову України від накладеного Антимонопольним комітетом штрафу в розмірі $7,4 млрд на «Газпром» за зловживання монопольним становищем.

У жовтні 2017 року суд підтвердив законність стягнення 79,877 млн гривень дивідендів, що підлягають сплаті компанії «Газпром», з «Газтранзиту» в рахунок погашення накладених АМКУ штрафу і пені в загальному розмірі 172 млрд гривень.

Як повідомлялося, українська сторона розраховує на збільшення обсягів транзиту газу з РФ до 75 млрд кубометрів на рік.

Окрім того, за словами голови «Нафтогазу» Андрія Коболєва, підписані з «Газпромом» документи не передбачають підвищення ціни на транзит газу на гарантовані мінімальні обсяги його прокачки.