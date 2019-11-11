«Нафтогаз» підняв ціну на газ для населення



Розсилка ВІДПРАВИТИ

У компанії пояснили, що ціна газу для населення в Україні зараз визначається за формулою, яка відображає ринкові ціни з двомісячним відставанням

У листопаді ціна на природний газ для потреб населення та інших споживачів, які отримують газ на регульованих умовах (ПСО), становитиме 4 899,00 грн за тисячу кубометрів (без врахування ПДВ, націнки газзбутів та транспортних витрат). Про це повідомляє пресслужба НАК «Нафтогаз України».

«Це найнижча з 2016 року ціна на газ для населення в листопаді», - підкреслюється у повідомленні.

Разом із тим у компанії зауважили, що «цього місяця регульована ціна газу виявилася вищою, ніж ціна на умовах пропозиції від Нафтогазу «Газовий запас» (4 874,42 грн за тисячу кубометрів), тож споживачі, які скористались цією пропозицією, зекономлять свої кошти».

Також у НАК нагадали, що ціна газу для населення в Україні зараз визначається за формулою, яка відображає ринкові ціни з двомісячним відставанням. Формула закріплена в постанові КМУ від 03.04.2019 № 293 і діє до кінця 2019 року.

Нагадаємо, жовтнева ціна на природний газ для населення знизилася на 4,9% порівняно з вереснем і становила 4272,76 грн за тисячу кубометрів (без врахування ПДВ, націнки газзбутів та транспортних витрат).