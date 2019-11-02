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    Економіка та фінанси

    «Нафтогаз» спрямував новий позов проти «Газпрому» у Стокгольмський арбітраж

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    «Нафтогаз» спрямував новий позов проти «Газпрому» у Стокгольмський арбітраж

    Над документом активно працювали три місяці

    «Нафтогаз України» спрямував до Стокгольмського арбітражу позови з новими вимогами до російської компанії «Газпром».

    Про це повідомив виконавчий директор «Нафтогазу» Юрій Вітренко у Facebook.

    «Настала наша черга подати «Заяву про захист і зустрічні позовні вимоги». Кількість сторінок тільки основного тексту нашої заяви перевищує 500. До неї додаються 3 звіти міжнародних експертів, які були спеціально для цього розроблені. Також додаються свідчення свідків і купа інших програм», – написав Вітренко.

    За його словами, над документом активно працювали три місяці. Більш детально про позовні вимоги Вітренко пообіцяв написати пізніше.

    Рішення щодо цього арбітражу буде ухвалено в 2021 році.

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