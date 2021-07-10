Хто засекретив премії топ-менеджменту «Нафтогазу»? Вітренко прокоментував новий скандал

«Офіційно заявляю, що даю згоду на розкриття інформації щодо моєї винагороди у НАКу за 2020 рік» – Вітренко

6 липня ЗМІ опублікували дані зі звіту Комітету з призначень і винагород Нафтогазу. У ньому зазначено, які винагороди отримали за 2020 рік члени правління компанії. З огляду на це, Юрій Вітренко прокоментував новий скандал.

«Друзі, сьогодні я з подивом прочитав у листі голови наглядової ради НАКу в газету Kyiv Post, що наглядова рада не опублікувала звіт про винагороду членів правління за 2020 рік начебто через те, що я не дав згоду на розкриття інформації щодо моєї винагороди», – написав Вітренко у Фейсбук.

«Ні Клер Споттісвуд, голова наглядової ради НАКу, ні хтось інший з наглядової ради ніколи не просили моєї згоди на розкриття інформації щодо моєї винагороди за 2020 рік. Тим більше в такій згоді не було потреби, адже те, скільки грошей я отримав за 2020 рік у Нафтогазі, і так є публічною інформацією, зазначеною у моїй електронній декларації, з якою кожен охочий може безперешкодно ознайомитися на сайті НАЗК.

Як новопризначений голова правління НАКу, я звернувся до наглядової ради і запропонував оприлюднити звіт про винагороду членів правління за 2020 рік. Дотепер це не було зроблено. Чому ж? Це вимагають базові міжнародні стандарти та фундаментальні принципи корпоративного врядування, а також українське законодавства, – повідомив генеральний директор «Нафтогазу».

Вітренко ззауважив, що йдеться про звіт про винагороду саме членів правління, а не просто топ-менеджерів, серед яких в 2020 був і він. На сьогодні це краща практика і здоровий глузд для будь-якої свідомої компанії. Тим паче, що розкриття інформації про винагороду саме членів правління, на відміну від працівників, у назві посади яких є слово «директор», вимагає саме законодавство України.

«Щоб уникнути будь-якої двозначності, у своїй відповіді на лист в газету Kyiv Post я офіційно заявляю, що даю згоду на розкриття інформації щодо моєї винагороди у НАКу за 2020 рік – це якщо комусь недостатньо моєї оприлюдненої декларації, де вказана ця сума. І якщо для пані Споттісвуд це була єдина перешкода, яка стримувала оприлюднення належного звіту, то тепер вона має знати, що такої перешкоди не було ніколи і тим більше немає зараз», – заявив Юрій Вітренко.

Як повідомлялося, колишній голова правління «Нафтогазу» Андрій Коболєв каже, що не отримав жодної грошової компенсації з березня 2020 року.