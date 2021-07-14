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    Вибух у Смілі зруйнував житловий будинок, загинув власник

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    Рятувальникам вдалося за годину ліквідувати пожежу - Вибух у Смілі зруйнував житловий будинок, загинув власник
    Рятувальникам вдалося за годину ліквідувати пожежу
    Фото: ДСНС

    За попередньою інформацією, вибухнув газовий балон

    У місті Сміла Черкаської області внаслідок вибуху зруйновано приватний житловий будинок. Імовірно, вибухнув газовий балон. Про це повідомила пресслужба ДСНС області та йдеться у Telegram Міністерства внутрішніх справ.

    Повідомляється, що сьогодні вранці в одноповерховому приватному житловому будинку стався вибух (попередньо газового балона) з подальшим горінням, руйнуванням даху і зовнішньої стіни.

    «О 10:05 пожежу було ліквідовано на площі 50 квадратних метрів. Об 11:10 під завалом виявили тіло власника будинку», – йдеться в повідомленні.


    За інформацією рятувальників, після вибуху виникла пожежа. У результаті інциденту будинок зруйнований: впав дах та зовнішня стіна. За попередньою інформацією, вибухнув газовий балон.

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    Вибух у Смілі зруйнував житловий будинок, загинув власник
    Вибух у Смілі зруйнував житловий будинок, загинув власник

    Під завалами рятувальники знайшли тіло власника 1966 року народження.


    Теги: вибух газ рятувальники Черкащина будинок
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    Вибух у Смілі зруйнував житловий будинок, загинув власник