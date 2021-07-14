Вибух у Смілі зруйнував житловий будинок, загинув власник

За попередньою інформацією, вибухнув газовий балон

У місті Сміла Черкаської області внаслідок вибуху зруйновано приватний житловий будинок. Імовірно, вибухнув газовий балон. Про це повідомила пресслужба ДСНС області та йдеться у Telegram Міністерства внутрішніх справ.

Повідомляється, що сьогодні вранці в одноповерховому приватному житловому будинку стався вибух (попередньо газового балона) з подальшим горінням, руйнуванням даху і зовнішньої стіни.

«О 10:05 пожежу було ліквідовано на площі 50 квадратних метрів. Об 11:10 під завалом виявили тіло власника будинку», – йдеться в повідомленні.





За інформацією рятувальників, після вибуху виникла пожежа. У результаті інциденту будинок зруйнований: впав дах та зовнішня стіна. За попередньою інформацією, вибухнув газовий балон.

Під завалами рятувальники знайшли тіло власника 1966 року народження.



