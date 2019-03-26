Наглядова рада Суспільного обрала нового голову



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Кандидатуру Остапи підтримали 9 членів ради

Новою головою наглядової ради Національної суспільної телерадіокомпанії України обрали заступника шеф-редактора «Детектор медіа» Світлану Остапу.

Про це йдеться на сайті Суспільного.

Голову наглядової ради обрали таємним голосуванням, кандидатуру Остапи підтримали 9 членів ради.

Також на засіданні обрали нового заступника голови — ним став член наглядової від парламентської групи «Партія «Відродження» Ігор Хохич. Секретарем обрали представника громадської організації «Трансперенсі Інтернешнл Україна», програмного директора «Детектор медіа» Вадима Міського.

Оновлення у складі наглядової пов'язані із закінченням терміну роботи попередньої голови, заступника та секретаря. Їх обирають щодва роки таємним голосуванням.

Зазначимо, що під час голосування за звільнення очільника Суспільного Зураба Аласанії 31 січня Світлана Остапа голосувала проти.

Як зазначає Суспільне, до листопада 2015 року Остапа працювала заступником директора веб-порталу «Телекритика». Є членом громадських рад при комітеті Ради з питань свободи слова та інформаційної політики. Також є заслуженою журналісткою України. Має понад 600 публікацій, з них понад 100 — на тему суспільного мовлення.

Нагадаємо, наглядова рада НСТУ дев’ятьма голосами із 12 підтримала розірвання контракту з Аласанією.