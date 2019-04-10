«Нам Путіна у місті непотрібно!» Мер Черкас проти передвиборчих бігбордів Порошенка



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Мер Черкас вважає, що аморально поширювати подібні бігборди із Путіним

Міський голова Черкас Анатолій Бондаренко (член «Батьківщини») попередив, що білборди із зображеннями Порошенка та Путіна підпадуть під демонтаж

У Черкасах місцева влада виступає проти білбордів президента Петра Порошенка із зображенням президента Росії Володимира Путіна.

Про це повідомив міський голова Черкас Анатолій Бондаренко у Facebook.

«Зараз у багатьох містах України розміщують борди одного із кандидатів в президенти із зображенням Путіна. Попереджаю власників рекламного бізнесу в Черкасах: у разі появи на ваших бордах зображення російського агресора, виконавчий комітет міської ради оперативно проголосує за демонтаж конструкції», - попередив міський голова.

«Цей покидьок завдав стільки шкоди нашій Україні, що я вважаю аморальним поширювати подібні речі. Нам Путіна у місті непотрібно!» - пояснив Бондаренко.

Раніше повідомлялося, що штаб Порошенка запустив перед другим туром виборів агітацію, в якій чинний президент протиставляється Путіну.

Радник президента Юрій Бірюков заявив, що поява портрета президента РФ Володимира Путіна на бігбордах Порошенка – «це, зокрема, меседж до тих, хто у першому турі проголосував за інших кандидатів»..

У Комітеті виборців України заявили, що борди, на яких Порошенко зображений поряд із Путіним, не порушують закону. Мовляв, іноземцям заборонено брати участь в політичній агітації, однак тут йдеться лише про використання фото президента РФ, що безперечно, не можна вважати прямою участю в передвиборчій рекламі.