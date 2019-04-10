«Нам Путіна у місті непотрібно!» Мер Черкас проти передвиборчих бігбордів Порошенка
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Мер Черкас вважає, що аморально поширювати подібні бігборди із Путіним
Міський голова Черкас Анатолій Бондаренко (член «Батьківщини») попередив, що білборди із зображеннями Порошенка та Путіна підпадуть під демонтаж
У Черкасах місцева влада виступає проти білбордів президента Петра Порошенка із зображенням президента Росії Володимира Путіна.
Про це повідомив міський голова Черкас Анатолій Бондаренко у Facebook.
«Зараз у багатьох містах України розміщують борди одного із кандидатів в президенти із зображенням Путіна. Попереджаю власників рекламного бізнесу в Черкасах: у разі появи на ваших бордах зображення російського агресора, виконавчий комітет міської ради оперативно проголосує за демонтаж конструкції», - попередив міський голова.
«Цей покидьок завдав стільки шкоди нашій Україні, що я вважаю аморальним поширювати подібні речі. Нам Путіна у місті непотрібно!» - пояснив Бондаренко.
Раніше повідомлялося, що штаб Порошенка запустив перед другим туром виборів агітацію, в якій чинний президент протиставляється Путіну.
Радник президента Юрій Бірюков заявив, що поява портрета президента РФ Володимира Путіна на бігбордах Порошенка – «це, зокрема, меседж до тих, хто у першому турі проголосував за інших кандидатів»..
У Комітеті виборців України заявили, що борди, на яких Порошенко зображений поряд із Путіним, не порушують закону. Мовляв, іноземцям заборонено брати участь в політичній агітації, однак тут йдеться лише про використання фото президента РФ, що безперечно, не можна вважати прямою участю в передвиборчій рекламі.