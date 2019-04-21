Напередодні другого туру виборів Помпео подзвонив Порошенку і Зеленському



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Держсекретар США Майк Помпео

Помпео висловив готовність працювати з переможцем голосування

Держсекретар США Майк Помпео провів телефонні переговори з кандидатами в президенти України Володимиром Зеленським і Петром Порошенком.

Про це повідомив спецпредставник США по Україні Курт Волкер у Twitter у суботу, 20 квітня.

За його словами, у розмовах Помпео висловив готовність працювати з переможцем голосування.

«Держсекретар Помпео подзвонив обом кандидатам, щоб заявити про підтримку з боку США суверенітету і територіальній цілісності України», - зазначив Волкер.

Окрім того Помпео «підкреслив, що ми готові працювати з тим, кого обере український народ, щоб забезпечувати успіх розквітлій, демократичній, вільній і вбезпеченій у житті Україні».

Раніше Волкер заявив, що Сполучені Штати не підтримують жодного конкретного кандидата у президенти України.

Як відомо, 21 квітня в Україні відбудеться другий тур президентських виборів.

У суботу, 20 квітня, о 23:00 за київським часом, в Австралії відкрилася перша виборча дільниця.

У день голосування не можна фіксувати на фото і відео результати свого голосування.

19 квітня на столичному «Олімпійському» стадіоні пройшли неофіційні дебати між кандидатами на посаду президента України.