США зробили заяву напередодні другого туру виборів в Україні



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Дебати на Олімпійському стадіоні в Києві, 19 квітня 2019 року Фото: РБК-Україна

Сполучені Штати не підтримують жодного конкретного кандидата у президенти України

Сполучені Штати уже тривалий час підтримують Україну, демократичну країну, яка хоче відновити свої території. Про це спецпредставник Сполучених Штатів з питань України Курт Волкер повідомив у своєму Twitter.

«Напередодні виборів у неділю я хотів би повторити, що США тут тривалий час, і ми тут, щоб підтримати мирну, сильну, демократичну, процвітаючу, безпечну, Україну, яка бачить свої кордони і території, включаючи Крим, повністю відновленими», - повідомив він.

Раніше спецпредставник Сполучених Штатів з питань України Курт Волкер заявив, що ситуація з виборами в Україні нагадує Brexit, вибори у Франції чи Сполучених Штатах. За його словами, незалежно від того, хто стане переможцем президентських виборів, Росія продовжить його тестування інструментами своєї гібридної війни.

Зазначимо, що Сполучені Штати не підтримують жодного конкретного кандидата у президенти України і співпрацюватимуть з будь-яким з них, якщо його обере народ України.

Наразі на столичному Олімпійському стадіоні тривають неофіційні дебати між кандидатами на посаду президента України. Петро Порошенко та Володимир Зеленський під час дебатів на «Олімпійському» відповідатимуть на три питання кожен.

Потім дебати за законом мають відбутися у телестудії Суспільного мовника. Центральна виборча комісія змінила час початку проведення дебатів кандидатів на пост президента України з 20-ї на 21-у годину.

Також повідомлялося, що стали відомі ведучі і формат дебатів на «Олімпійському».

Ведучою на дебатах президента Петра Порошенка і шоумена Володимира Зеленського на Суспільному виступить телеведуча програми «Зворотний відлік» на Суспільному та ведуча телеканалу «Еспресо» Мирослава Барчук.