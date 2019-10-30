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    Напередодні розведення у Золотому-4 ворог обстріляв два будинки

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    <p>Від обстрілів постраждали будинки на вулиці Горіховій, 25, та на вулиці Довженка, 28</p> - Напередодні розведення у Золотому-4 ворог обстріляв два будинки

    Від обстрілів постраждали будинки на вулиці Горіховій, 25, та на вулиці Довженка, 28

    Фото: Facebook Операція об'єднаних сил

    На місці обстрілу групою української сторони СЦКК було проведено опитування місцевих жителів

    Увечері 28 жовтня проросійські бойовики стріляли по житлових будинках у населеному пункті Золоте-4 Попаснянського району Луганської області.

    Про це повідомляє українська сторона Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін, говориться на сторінці Операції об'єднаних сил у Facebook у середу, 30 жовтня.

    «Українська сторона СЦКК повідомляє про чергові обстріли з боку збройних формувань Російської Федерації. Зокрема, 28.10.2019, у період з 20:45 до 21:25 та з 21:53 до 22:40 з боку ЗФ РФ у напрямку н.п. Золоте-4 здійснено обстріли із застосуванням стрілецької зброї», - зазначається у повідомленні.

    Повідомляється, що 29 жовтня мобільною групою української сторони Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін за фактом обстрілу житлових будинків у н.п. Золоте-4 було проведено фотофіксацію.

    Прибувши на місце обстрілу мобільна спостережна група виявила наступне:

    • приватний будинок по вулиці Горіховій, 25, зазнав ушкоджень від стрілецької зброї калібру 7,62мм. На місці обстрілу групою додатково проведено опитування місцевих жителів та з їхньою допомогою виявлено отвори у пластиковому облицюванні будинку.
    • приватний будинок по вулиці Довженка, 28, зазнав ушкоджень від стрілецької зброї калібру 7,62 мм. На місці обстрілу групою додатково проведено опитування місцевих жителів та з їхньою допомогою виявлено три отвори в покрівлі будинку.

    Постраждалих внаслідок обстрілів немає.

    Обстріли були 28.10.2019, а схему складено 29.10.2019, тому у заголовку схеми стоїть 29.10.2019
    Обстріли були 28.10.2019, а схему складено 29.10.2019, тому у заголовку схеми стоїть 29.10.2019

    Обстріли були 28.10.2019, а схему складено 29.10.2019, тому у заголовку схеми стоїть 29.10.2019
    Обстріли були 28.10.2019, а схему складено 29.10.2019, тому у заголовку схеми стоїть 29.10.2019

    Нагадаємо, у вівторок у Золотому розпочалося розведення сил.

    Також очільник МСЗ України заявив, що розведення сил в Петровському Донецької області розпочнеться через сім днів режиму тиші.

    Росія бойовики на Донбасі Донбас ЗСУ Луганщина СЦКК Операція Об’єднаних сил
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