Напередодні розведення у Золотому-4 ворог обстріляв два будинки
Від обстрілів постраждали будинки на вулиці Горіховій, 25, та на вулиці Довженка, 28
На місці обстрілу групою української сторони СЦКК було проведено опитування місцевих жителів
Увечері 28 жовтня проросійські бойовики стріляли по житлових будинках у населеному пункті Золоте-4 Попаснянського району Луганської області.
Про це повідомляє українська сторона Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін, говориться на сторінці Операції об'єднаних сил у Facebook у середу, 30 жовтня.
«Українська сторона СЦКК повідомляє про чергові обстріли з боку збройних формувань Російської Федерації. Зокрема, 28.10.2019, у період з 20:45 до 21:25 та з 21:53 до 22:40 з боку ЗФ РФ у напрямку н.п. Золоте-4 здійснено обстріли із застосуванням стрілецької зброї», - зазначається у повідомленні.
Повідомляється, що 29 жовтня мобільною групою української сторони Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін за фактом обстрілу житлових будинків у н.п. Золоте-4 було проведено фотофіксацію.
Прибувши на місце обстрілу мобільна спостережна група виявила наступне:
- приватний будинок по вулиці Горіховій, 25, зазнав ушкоджень від стрілецької зброї калібру 7,62мм. На місці обстрілу групою додатково проведено опитування місцевих жителів та з їхньою допомогою виявлено отвори у пластиковому облицюванні будинку.
- приватний будинок по вулиці Довженка, 28, зазнав ушкоджень від стрілецької зброї калібру 7,62 мм. На місці обстрілу групою додатково проведено опитування місцевих жителів та з їхньою допомогою виявлено три отвори в покрівлі будинку.
Постраждалих внаслідок обстрілів немає.
Нагадаємо, у вівторок у Золотому розпочалося розведення сил.
Також очільник МСЗ України заявив, що розведення сил в Петровському Донецької області розпочнеться через сім днів режиму тиші.