Напередодні розведення у Золотому-4 ворог обстріляв два будинки



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Від обстрілів постраждали будинки на вулиці Горіховій, 25, та на вулиці Довженка, 28 Фото: Facebook Операція об'єднаних сил

На місці обстрілу групою української сторони СЦКК було проведено опитування місцевих жителів

Увечері 28 жовтня проросійські бойовики стріляли по житлових будинках у населеному пункті Золоте-4 Попаснянського району Луганської області.

Про це повідомляє українська сторона Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін, говориться на сторінці Операції об'єднаних сил у Facebook у середу, 30 жовтня.

«Українська сторона СЦКК повідомляє про чергові обстріли з боку збройних формувань Російської Федерації. Зокрема, 28.10.2019, у період з 20:45 до 21:25 та з 21:53 до 22:40 з боку ЗФ РФ у напрямку н.п. Золоте-4 здійснено обстріли із застосуванням стрілецької зброї», - зазначається у повідомленні.

Повідомляється, що 29 жовтня мобільною групою української сторони Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін за фактом обстрілу житлових будинків у н.п. Золоте-4 було проведено фотофіксацію.

Прибувши на місце обстрілу мобільна спостережна група виявила наступне:

приватний будинок по вулиці Горіховій, 25, зазнав ушкоджень від стрілецької зброї калібру 7,62мм. На місці обстрілу групою додатково проведено опитування місцевих жителів та з їхньою допомогою виявлено отвори у пластиковому облицюванні будинку.

приватний будинок по вулиці Довженка, 28, зазнав ушкоджень від стрілецької зброї калібру 7,62 мм. На місці обстрілу групою додатково проведено опитування місцевих жителів та з їхньою допомогою виявлено три отвори в покрівлі будинку.

Постраждалих внаслідок обстрілів немає.

Обстріли були 28.10.2019, а схему складено 29.10.2019, тому у заголовку схеми стоїть 29.10.2019

Обстріли були 28.10.2019, а схему складено 29.10.2019, тому у заголовку схеми стоїть 29.10.2019

Нагадаємо, у вівторок у Золотому розпочалося розведення сил.

Також очільник МСЗ України заявив, що розведення сил в Петровському Донецької області розпочнеться через сім днів режиму тиші.