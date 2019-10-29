Тепер Гради долітатимуть сюди. Як націоналісти зустрічали Зеленського у Маріуполі



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Учасники мітингу розтягнули банери з написами: «Мне 42-й год, я же не лох, я президент этой страны!» та «После отвода грады долетят сюда!» Фото: пресслужба Нацкорпусу

Влада планує розпочати розведення військ у Золотому попри те, що штаб ООС вранці прозвітував про обстріли ділянки селища, заявили у «Нацкорпусі»

У центрі Маріуполя біля наметового містечка, де 29 жовтня проходить інвестиційний форум за участі президента Володимира Зеленського, активісти «Національного корпусу» провели акцію протесту проти відведення українських військ.

Учасники мітингу розтягнули банери з написами: «Мне 42-й год, я же не лох, я президент этой страны!» та «После отвода грады долетят сюда!».

Зазначимо, що слова «я ж не лох» президент Зеленський висловив під час візиту в Золоте, де по-хамськи спілкувався з ветеранами російсько-української війни, які перебувають у селищі.

У «Нацкорпусі» заявили, що сьогодні влада планує розпочати розведення військ у Золотому попри те, що штаб ООС вранці прозвітував про обстріли ділянки селища. Також вночі був обстріляний «Останній блокпост» – позиції ветеранів, які перебувають в Золотому, щоб захистити селище в разі відведення військ.

Як відомо, у Маріуполі у вівторок, 29 жовтня, проходить перший інвестиційний форум RE:think. Invest in Ukraine з ініціативи президента України та за підтримки Кабінету міністрів.

На RE:think. Invest in Ukraine будуть присутні інвестори та представники із понад 45 країн світу, більше 100 СЕО, які безпосередньо приймають інвестиційні рішення, понад 70 компаній зі світовим ім’ям, що оперують сотнями мільярдів доларів, а також більше 20 офіційних делегацій на чолі з Міністрами та Послами з усіх куточків світу: Литви, Данії, Швеції, країн ЄС, Британії, Швейцарії, Японії, США та Канади.

На форум прибули прем'єр-міністр Олексій Гончарук та президент Володимир Зеленський.

До слова, на форумі у Маріуполі Фонд державного майна презентує перелік перших об’єктів для приватизації.

Міністр закордонних справ Вадим Пристайко заявив, що процес розведення сил і засобів у Золотому на Луганщині стартував у вівторок, 29 жовтня. Спочатку у штабі Операції об'єднаних сил не підтвердили інформацію Пристайка.

Згодом у штабі ООС заявили, що у вівторок, 29 жовтня, о 12-й годині розпочався процес розведення з обох сторін (дзеркально) на ділянці №2 у районі населеного пункту Золоте-4 Луганської області.