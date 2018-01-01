Нардеп Дзензерський заборгував банкам майже 5 млрд грн, - НАЗК

Депутат не вказав у декларації фінансові зобов’язання перед трьома банківськими установами

Нацагентство з питань запобігання корупції (НАЗК) заявляє, що перевірило декларації за 2015 та 2016 роки депутата від «Народного фронту» Дениса Дзензерського і виявило у них порушення. Про це йдеться у заяві НАЗК. Зокрема за підсумками перевірки декларацій встановлено, що депутат має заборгованість перед банками на



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Нардеп Денис Дзензерський

Депутат не вказав у декларації фінансові зобов’язання перед трьома банківськими установами

Нацагентство з питань запобігання корупції (НАЗК) заявляє, що перевірило декларації за 2015 та 2016 роки депутата від «Народного фронту» Дениса Дзензерського і виявило у них порушення.

Про це йдеться у заяві НАЗК.

Зокрема за підсумками перевірки декларацій встановлено, що депутат має заборгованість перед банками на сумму майже 5 млрд грн.

«Депутат не вказав у декларації дійсні на кінець звітного періоду фінансові зобов’язання перед трьома банківськими установами на загальну суму 3 млрд 185 млн грн», — йдеться у повідомленні.

За даними НАЗК, сплатити борги банкам депутата зобов'язали Бабушкінський та Жовтневий районні суди Дніпропетровська.

Зазначається, що фінансові зобов’язання Дзензерський не зазначив і у декларації за наступний рік.

«Враховуючи рішення судів, які набрали законної сили у 2016 році, їх розмір на кінець звітного періоду становив вже 4 млрд 823 млн грн», — повідомила установа.

Крім того, у декларації за 2015 рік депутат задекларував дохід у вигляді подарунка у сумі 35 млн грн, законність підстав набуття якого не підтвердив доказами.

Нагадаємо, в липні 2017 року керівний Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький вніс генеральному прокурору Юрію Луценку для погодження подання про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата від «Народного фронту» Дениса Дзензерського.