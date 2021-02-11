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    Білорусь – сейф для Медведчука й Ко? Розслідування ЦПК показало, де тримають гроші українські «друзі Путіна»

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    У 2019 році Медведчук зустрівся з Путіним та Лукашенком - Білорусь – сейф для Медведчука й Ко? Розслідування ЦПК показало, де тримають гроші українські «друзі Путіна»
    У 2019 році Медведчук зустрівся з Путіним та Лукашенком
    Фото: Михаил Климентьев/ Sputnik

    Чому Тарас Козак, Віктор Медведчук та Оксана Марченко тримають свої збереження в турбулентній Білорусі, а не Україні?

    Одіозні українські політики, близькі до Кремля, тримають свої статки в білоруському Абсолютбанку. І саме через Білорусь формувались угоди з купівлі трьох телеканалів, на які минулого тижня були накладені санкції. Про це йдеться в розслідуванні Центру протидії корупції.

    Абсолютбанк через білоруські фірми ТОВ «Інтерсервіс» та ТОВ «Красний бор» повністю контролюється білоруським олігархом Ніколаєм Воробйом, який наближений до президента Білорусі Олександра Лукашенка.

    У січні 2019 року Віктор Медведчук зустрівся з Лукашенком, де вони нібито обговорювали ситуацію на Донбасі.

    Через компанію «Інтерсервіс» Воробей володіє білоруським «Нєфтєбітумним заводом», який у 2019 році став співвласником української компанії «Прикарпатзахідтранс». А це 1,1 тис кілометрів трубопроводу «Самара-Західний напрямок», через який транспортуються нафтропродукти (переважно дизельне паливо) з Росії на територію України та транзитом через Угорщину в країни Західної Європи.

    Раніше у 2018 році «Нєфтєбітумний завод» Ніколая Вороб’я хотів приватизувати державну компанію Центренерго, але приватизацію скасували.

    Схоже, білоруський олігарх Воробей в обмін на спільні енергетичні інвестиційні проєкти з Медведчуком в Україні, погодився потримати гроші Козака та Медведчуків у своєму приватному Абсолютбанку та прикрити останніх від дії американських, а тепер уже й українських санкцій.

    Лишається риторичне питання, чи Ніколай Воробей може включатися в такі проєкти та працювати банкіром для Козака і Медведчука без волі та політичного прикриття зі сторони Лукашенка та Путіна.

    Нагадаємо, рішення Ради національної безпеки й оборони про запровадження санкцій проти «112 Україна», NewsOne і Zik та їхнього власника Тараса Козака ґрунтується на доказах їхнього фінансування державою-агресором. 

    Секретар Ради національної безпеки й оборони Олексій Данілов заявив, що санкції проти телеканалів нардепа Козака були введені, щоби зберегти Україну.

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      Теги: Білорусь Росія Віктор Медведчук ЗМІ телебачення політика Тарас Козак
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