Ексглава медіапрофспілки про скандал із каналами Медведчука: Вони становили небезпеку для громадського миру

«Дуже дивно, що ці канали досі працювали»

Санкції на канали NewsOne, ZIK і «112 Україна» наклали через фінансування тероризму. Ці ЗМІ становили небезпеку для громадського миру в країні. Про це в ексклюзивному інтерв'ю для «Главкому» розповів колишній голова Київської незалежної медіа-профспілки Андрій Яніцький.

Яніцький зазначив, що рішення накласти санкції на телеканали, які пов’язують із Віктором Медведчуком, було юридично чистим.

«Телеканали фінансувалися з грошей із продажу вугілля на окупованій території через офшорні компанії. Якщо це правда, бо документів я не бачив, то це фінансування тероризму. Так, я знаю критику, що це позасудове рішення. Але це (указ) також правовий механізм, яким наділена РНБО в інтересах безпеки країни. Наприклад, президент може помилувати людей у позасудовий спосіб», – розповів він.

За словами експерта, наслідки блокування каналів для країни будуть позитивними: «Вони становили небезпеку для громадського миру в країні, були пропагандистськими механізмами країни-агресора на нашій території. Дуже дивно, що вони досі працювали».

Також Яніцький прокоментував, чому Міжнародна федерація журналістів і Національна спілка журналістів України засуджують рішення України, але не засуджують тривалої російської пропаганди, яка лунала в етері «каналів Медведчука».

«НСЖУ – це наслідок радянської творчої спілки з відповідним спадком. Сама по собі вона об’єднує дуже різних людей. Вони сповідують дуже формальний бюрократичний підхід. Формально ці телеканали зареєстровані? Так. У НСЖУ є місія захищати інтереси ЗМІ? Так. От вони дуже формально й бюрократично до цього й підходять. У них немає місії боротися з пропагандою. Це той випадок, коли люди орієнтуються не на дух закону, а на букву закону. У юридичному світі таких людей називають легісти», – сказав Яніцький.

Нагадаємо, Міжнародна і Європейська федерації журналістів засудили санкції проти каналів Медведчука. Голова Національної спілки журналістів України Сергій Томіленко також їх розкритикував.

Рішення Ради національної безпеки й оборони про запровадження санкцій проти «112 Україна», NewsOne і Zik та їхнього власника Тараса Козака ґрунтується на доказах їхнього фінансування державою-агресором.

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