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    Нардеп повідомив про об’єднання Ради: зустрінемо ворога одним строєм

    Всі парламентські фракції працюватимуть в &laquo;оборонній коаліції&raquo; - Нардеп повідомив про об’єднання Ради: зустрінемо ворога одним строєм
    Всі парламентські фракції працюватимуть в «оборонній коаліції»
    фото з відкритих джерел

    Голови депутатських фракцій у парламенті домовилися про режим роботи в «оборонній коаліції»

    Депутати Верховної Ради об’єдналися і створили оборонну коаліцію через російську загрозу. Про це повідомив у Facebook нардеп від партії «Європейська солідарність» Олексій Гончаренко.

    «Парламент об’єднується! Політика важлива, але без держави їй не жити. Тому ми зустрінемо ворога одним строєм. Рішення всіх фракцій: створена Оборонна коаліція. Всі конфлікти – геть. Пора рятувати державу. Це єдине рішення на даний момент. Конкуренти, політики, але не вороги. Ворог – там, де чути московську говірку та гуркотіння танків. Україні пора не тільки дати по зубах агресору, але й вирвати йому їх до чорта. Інакше він не розуміє. А ми йому точно не стоматологи», – написав Гончаренко.

    Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський провів зустріч із представниками депутатських фракцій і груп Верховної Ради.

    Як відомо, Путін оголосив Україні ультиматум. Нагадаємо, Рада федерації РФ дала Путіну право використовувати російські війська за кордоном.

    Також Путін заявив про визнання «ЛДНР» в межах Луганської та Донецької областей. При цьому він заявив, що розраховує, що всі спірні питання будуть вирішені в ході переговорів між владою України і ватажками «ЛДНР».

    Теги: коаліція Європейська солідарність Олексій Гончаренко партії політика парламент
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    Нардеп повідомив про об’єднання Ради: зустрінемо ворога одним строєм