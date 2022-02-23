Нардеп повідомив про об’єднання Ради: зустрінемо ворога одним строєм

Голови депутатських фракцій у парламенті домовилися про режим роботи в «оборонній коаліції»

Депутати Верховної Ради об’єдналися і створили оборонну коаліцію через російську загрозу. Про це повідомив у Facebook нардеп від партії «Європейська солідарність» Олексій Гончаренко.

«Парламент об’єднується! Політика важлива, але без держави їй не жити. Тому ми зустрінемо ворога одним строєм. Рішення всіх фракцій: створена Оборонна коаліція. Всі конфлікти – геть. Пора рятувати державу. Це єдине рішення на даний момент. Конкуренти, політики, але не вороги. Ворог – там, де чути московську говірку та гуркотіння танків. Україні пора не тільки дати по зубах агресору, але й вирвати йому їх до чорта. Інакше він не розуміє. А ми йому точно не стоматологи», – написав Гончаренко.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський провів зустріч із представниками депутатських фракцій і груп Верховної Ради.

Як відомо, Путін оголосив Україні ультиматум. Нагадаємо, Рада федерації РФ дала Путіну право використовувати російські війська за кордоном.

Також Путін заявив про визнання «ЛДНР» в межах Луганської та Донецької областей. При цьому він заявив, що розраховує, що всі спірні питання будуть вирішені в ході переговорів між владою України і ватажками «ЛДНР».