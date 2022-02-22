«Світ став іншим». Порошенко розповів, як Зеленському треба реагувати на заяви Путіна

Політик наголошує, що Путін не зупиниться, а буде й далі просуватися у глиб України

Порошенко: «Годинний припадок параної у Путіна ні в кого не залишив сумнівів, що на карті він не бачить місця для України»

Лідер «Європейської солідарності» Петро Порошенко під час виступу з трибуни Верховної Ради закликав владу негайно збільшити фінансування Збройних Сил України та територіальної оборони, а також ухвалити закони про відповідальність за колабораціонізм.

«Після вчорашньої заяви Путіна і офіційного введення військ на окуповані українські території світ став іншим. Ми як український парламент не можемо продовжувати таке життя, як було до цього. Азартні ігри, реклама електронних цигарок, примусове годування засуджених, статистичні зміни, купа інших законів ще вчора неадекватна влада пропонувала нам, Верховній Раді України. Я пропоную зараз займатися великим будівництвом держави і великим будівництвом армії», – наголосив Порошенко.

«Протягом чотирьох місяців глобальної тривоги ви відкидали наявність загрози і верзли нісенітницю, нібито західні партнери ведуть проти України інформаційну війну, і що «CNN гірша за Соловйова і Скабєєву». Парламент жодним чином не відреагував на загрози, від яких на голові стоїть весь світ, переконуючи нас, що нападу не буде. Це злочинна бездіяльність кожного, хто перешкоджав прийняттю законів, потрібних для оборони», – вважає лідер партії «Європейська Солідарність».

«Годинний припадок параної у Путіна ні в кого не залишив сумнівів, що на карті він не бачить місця ні для України, ні для українців. Тому ми вимагаємо, щоб наш законопроєкт 6542 про збільшення обороноздатності держави і підтримки української армії, про доукомплектацію українських бойових підрозділів, про формування стратегічного резерву, про забезпечення територіальної оборони був негайно поставлений і проголосований. Це наш з вами святий обов’язок перед українським народом», – наголошує Порошенко.

Політик наголошує, що Путін не зупиниться, а буде й далі просуватися у глиб України.

«Помиляється зараз той, хто думає, що Путін зупиниться. Бо вже зараз парламентарі Держдуми стверджують, що вони будуть відновлювати так звані Донецьку, Луганську «республіки» в межах Донецької і Луганської областей. Це ще не кінець, це лише початок», – зауважив Петро Порошенко.

«Зверніть увагу і на інформаційну безпеку. Поставте наш законопроєкт про колаборантів і відповідальність. Розгляд всіх оборонних питань – це наш обов’язок. І запросіть Зеленського до Верховної Ради», – резюмує п’ятий Президент.

Раніше Петро Порошенко закликав західних партнерів України негайно запровадити санкції проти Путіна та його оточення.

Нагадаємо, ввечері 21 лютого президент РФ Володимир Путін після засідання Ради Безпеки РФ виступив із зверненням, у фіналі якого повідомив, що прийняв рішення про визнання «ЛДНР». Невдовзі російський диктатор та ватажки окупаційних утворень підписали відповідні документи.