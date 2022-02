Співробітники консульства РФ в Одесі спалюють документи, – нардеп (відео)

Співробітники консульства Російської Федерації в Одесі спалюють документи перед своїм переведенням з України. Про це повідомив депутат Верховної Ради України Олексій Гончаренко.

Гончаренко також опублікував відео, на якому можна побачити людей, які спалюють якісь папери.

У соцмережах місцеві мешканці та журналісти також публікують відео начебто спалювання документів у консульстві РФ в Одесі.

Another video from #Russia's Consulate in Odessa pic.twitter.com/qLGNMxMuy2