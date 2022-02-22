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    Співробітники консульства РФ в Одесі спалюють документи, – нардеп (відео)

    В Одесі працівники російського консульства палять у дворі документи - Співробітники консульства РФ в Одесі спалюють документи, – нардеп (відео)
    В Одесі працівники російського консульства палять у дворі документи
    фото: кадр з відео

    Спалювання документів відбувається на тлі заяви МЗС РФ про вивезення з України всіх працівників своїх дипломатичних установ

    Співробітники консульства Російської Федерації в Одесі спалюють документи перед своїм переведенням з України. Про це повідомив депутат Верховної Ради України Олексій Гончаренко.

    Гончаренко також опублікував відео, на якому можна побачити людей, які спалюють якісь папери.

    У соцмережах місцеві мешканці та журналісти також публікують відео начебто спалювання документів у консульстві РФ в Одесі.

    Офіційного підтвердження цієї інформації немає.

    Нагадаємо, 22 лютого міністерство закордонних справ Росії повідомило, що евакуює своїх дипломатів із України.

    До слова, 22 лютого під посольством Росії активісти встановили хрести (фото, відео). А 21 лютого у Києві перед будівлею посольства Росії активісти провели акцію на підтримку кримських татар – встановили 11 зламаних дверей, пофарбованих у червоний колір. Двері символізують 11 зламаних життів громадянських журналістів, кримських татар.

    Зазначимо, ЄС погодив санкції, які «дуже боляче вдарять по РФ»: у списку – 321 депутат Думи.

    Як відомо, Путін оголосив Україні ультиматум. Нагадаємо, Рада федерації РФ дала Путіну право використовувати російські війська за кордоном.

    Також Путін заявив про визнання «ЛДНР» в межах Луганської та Донецької областей. При цьому він заявив, що розраховує, що всі спірні питання будуть вирішені в ході переговорів між владою України і ватажками «ЛДНР».

    Нагадаємо, 22 лютого Держдума ратифікувала угоди з терористичними «ЛНР» і «ДНР». 21 лютого Путін дав добро на введення військ в Україну: опубліковано укази.

    Сьогодні президент України Володимир Зеленський зазначив, що він розгляне питання про розрив дипвідносин з Росією після того, як Москва визнала фейкові утворення російських бойовиків «ЛНР» і «ДНР».

    Однак Росія виступає за «збереження дипвідносин», не зважаючи на агресивні заяви Путіна щодо знищення України.

    Раніше ми повідомляли, що Україна може розірвати дипломатичні відносини з Росією і запровадити воєнний стан у випадку повномасштабної агресії. Зокрема, Міністерство закордонних справ вже направило президенту запит щодо розриву дипломатичних відносин з Російською Федерацією.

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    Теги: Росія дипломатія Одеса Путін Олексій Гончаренко документи
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    Співробітники консульства РФ в Одесі спалюють документи, – нардеп (відео)