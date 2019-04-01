Нардеп Савченко, яка перебуває під арештом, обзавелася кімнатою на 24 «квадрата»



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Нардеп Надія Савченко під час судових засідань

Обвинувачений політик у підготовці теракту оприлюднила електронну декларацію за 2018 рік

У 2018 році народний депутат Надія Савченко, яку генпрокуратура підозрює у підготовці масштабного теракту в центрі Києва, обзавелася кімнатою площею 24 кв. м у Києві.

Про це повідомляє «Главком» з посиланням на електронну декларацію політика, яку оприлюднено на сайті НАЗК.

Вона стала власницею нерухомості 31 грудня минулого року.

Окрім того, нардеп задекларувала авторське право на книгу «Сильне ім'я Надія» і статтю «Концепція зміни політичної системи України» (0,25% власності).

Єдиним джерелом доходів була заробітна плата – 83,8 тис. грн.

Як повідомляв «Главком», народний депутат Надія Савченко подана з порушенням антикорупційного законодавства електронну декларацію за 2017 рік, не дотримавшись кінцевого терміну оприлюднення – до 1 квітня 2018 року.

Як відомо, Савченко затримали 22 березня 2018 року у Верховній Раді після того, як парламент зняв із неї недоторканність. Нардепу інкримінують вчинення дій з метою насильницького повалення конституційного ладу та захоплення державної влади, посягання на життя державного чи громадського діяча, готування до терористичного акту, сприяння терористичній організації та незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами та вибуховими речовинами.

З того часу Савченко утримується у СІЗО.

29 березня 2019 року ухвалою колегії суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду подання в.о. голови Солом’янського районного суду міста Києва про визначення територіальної підсудності кримінального провадження за обвинуваченням Савченко та Рубана задоволено частково, обвинувальний акт у цьому кримінальному провадженні направлений до Верховного суду для визначення підсудності.