Нардеп, що балотувався у Києві, звинуватив «Слугу народу» у розповсюдженні фейкового екзит-полу



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Левченко заявив, що «Слуга народу хоче сформувати у виборця певну думку, й таким чином прикрити фальсифікації

Нардеп Юрій Левченко, що балотувався у Києві, звинуватив партію «Слуга народу» у розповсюдженні фейкового екзит-полу.

Про це він написав на своїй сторінці в facebook.

Раніше у партії «Слуга народу» заявили про перемогу своїх кандидатів на всіх мажоритарних округах Києва на виборах до Верховної Ради.

«Товариство, не ведемося на фальшивий екзит-пол! Зараз структури Коломойського розганяють маячливий так званий «екзит-пол»по київським мажоритарним округам. Це робиться для того, щоб сформувати у виборця певну думку, й таким чином прикрити фальсифікації. Але ці цифри не мають нічого спільного з реальністю. Цікаво, що телеграм канал «УП. Off the record» випустив ту ж саму маячню, але з трошки іншими цифрами (скрін в коментарях). Зі своїх джерел я дізнався, що це вони посилаються на той самий «екзит-пол ТСН». Дивно тільки, чому цифри кандидата від СН різняться, а мої майже такі самі. Напевно ніяк не могли вирішити скільки ж намалювати», - написав Левченко.

Він пояснив, що сьогодні під час свого об’їзду дільниць, він бачив опитувальників від цього «екзит-полу».

«Так от дуже цікаво, що вони «опитували» лише кожного 24-го, і при цьому, що найважливіше, взагалі згорнулися й зникли десь між 14 та 15 годинами. Зазначу, що, якщо мова йде про 223 округ, то мені достеменно відомо зі штабів різних партій (включно з «Слуга Народу»), що по більш-менш адекватним екзит-полам ми перемагаємо з відривом у 2-3%. Незабаром я опублікую результати й власного екзит-полу, який ми провели на 14 (!) дільницях округу рівномірно розподілених по району. Тож не ведемося на цю брехню, й спільно захищаємо кожен голос від крадіжки!», - зазначив Левченко.

Раніше повідомлялося, що в 211 окрузі столиці (Голосіївський район) перемагає секретар Київради Володимир Прокопів. Про це свідчать дані екзитполу, проведеного Центром соціологічних досліджень ім. Драгоманова.

За нього проголосувало 26,4% опитаних.

Нагадаємо, сьогодні в Україні пройшли позачергові вибори народних депутатів Верховної Ради. Виборчі дільниці відкрилися о 08:00 і працювали до 20:00.

225 депутатів будуть обрані за партійними списками, ще 199 - за одномандатними округами.

За даними ЦВК, станом на 16:00 явка в 197 округах з 199 склала 36,59%.