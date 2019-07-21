За екзитполами в одному з округів Києва може виграти не «Слуга народу»
В Голосіївському районі більше всього підтримки отримав представник «Європейської солідарності»
В 211 окрузі столиці (Голосіївський район) перемагає секретар Київради Володимир Прокопів. Про це свідчать дані екзитполу, проведеного Центром соціологічних досліджень ім. Драгоманова.
За нього проголосувало 26,4% опитаних.
Друге місце з невеликими відривом займає представник партії «Слуга народу» Олександр Юрченко (25,2%).
Висуванець партії «Голос» Тарас Козак, згідно екзитполу, отримав 8,5%.
При цьому 21,7% не відповіли, за кого голосували.
На виході 40 виборчих дільниць опитали близько 4980 респондентів.
Нагадаємо, згідно з даними Національного екзитполу, в наступну Верховну Раду проходять «Слуга народу», «Опозиційна платформа – За життя», «Європейська солідарність», «Батьківщина» та «Голос».
- Партія «Слуга народу» отримує 43,9% голосів – 126 мандатів,
- «Опозиційна платформа – За життя» - 11,5% - 33 мандата,
- «Європейська солідарність» - 8,9% - 26 мандатів
- «Батьківщина» - 7,6% - 22 мандати,
- «Голос» - 6,3% - 18 мандатів.
Інші партії не подолали 5%-вий бар’єр.
Ще 199 мандатів отримають мажоритарники.