За екзитполами в одному з округів Києва може виграти не «Слуга народу»



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Володимир Прокопів є членом команди мера Києва

В Голосіївському районі більше всього підтримки отримав представник «Європейської солідарності»

В 211 окрузі столиці (Голосіївський район) перемагає секретар Київради Володимир Прокопів. Про це свідчать дані екзитполу, проведеного Центром соціологічних досліджень ім. Драгоманова.

За нього проголосувало 26,4% опитаних.

Друге місце з невеликими відривом займає представник партії «Слуга народу» Олександр Юрченко (25,2%).

Висуванець партії «Голос» Тарас Козак, згідно екзитполу, отримав 8,5%.

Дані екзитполу по 211 округу

При цьому 21,7% не відповіли, за кого голосували.

На виході 40 виборчих дільниць опитали близько 4980 респондентів.

Нагадаємо, згідно з даними Національного екзитполу, в наступну Верховну Раду проходять «Слуга народу», «Опозиційна платформа – За життя», «Європейська солідарність», «Батьківщина» та «Голос».

Партія «Слуга народу» отримує 43,9% голосів – 126 мандатів,

«Опозиційна платформа – За життя» - 11,5% - 33 мандата,

«Європейська солідарність» - 8,9% - 26 мандатів

«Батьківщина» - 7,6% - 22 мандати,

«Голос» - 6,3% - 18 мандатів.

Інші партії не подолали 5%-вий бар’єр.

Ще 199 мандатів отримають мажоритарники.