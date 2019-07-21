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    Політика

    За екзитполами в одному з округів Києва може виграти не «Слуга народу»

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    Володимир Прокопів є членом команди мера Києва - За екзитполами в одному з округів Києва може виграти не «Слуга народу»
    Володимир Прокопів є членом команди мера Києва

    В Голосіївському районі більше всього підтримки отримав представник «Європейської солідарності»

    В 211 окрузі столиці (Голосіївський район) перемагає секретар Київради Володимир Прокопів. Про це свідчать дані екзитполу, проведеного Центром соціологічних досліджень ім. Драгоманова.

    За нього проголосувало 26,4% опитаних.

    Друге місце з невеликими відривом займає представник партії «Слуга народу» Олександр Юрченко (25,2%).

    Висуванець партії «Голос» Тарас Козак, згідно екзитполу, отримав 8,5%.

    Дані екзитполу по 211 округу
    Дані екзитполу по 211 округу

    При цьому 21,7% не відповіли, за кого голосували.

    На виході 40 виборчих дільниць опитали близько 4980 респондентів.

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    Нагадаємо, згідно з даними Національного екзитполу, в наступну Верховну Раду проходять «Слуга народу», «Опозиційна платформа – За життя», «Європейська солідарність», «Батьківщина» та «Голос».

    • Партія «Слуга народу» отримує 43,9% голосів – 126 мандатів,
    • «Опозиційна платформа – За життя» - 11,5% - 33 мандата,
    • «Європейська солідарність» - 8,9% - 26 мандатів
    • «Батьківщина» - 7,6% - 22 мандати,
    • «Голос» - 6,3% - 18 мандатів.

    Інші партії не подолали 5%-вий бар’єр.

    Ще 199 мандатів отримають мажоритарники.

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