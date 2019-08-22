Нардеп Сотник судиться з НАЗК через результати перевірки її декларації



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Депутатка Олена Сотник вважає рішення НАЗК необґрунтованим та протиправним

Наразі вирішується питання щодо відкриття провадження в адміністративній справі

До Окружного адміністративного суду міста Київ надійшов позов народної депутатки Олени Сотник до Національного агентства з питань запобігання корупції щодо скасування рішення про результати перевірки її декларації за 2017 рік.

Про це повідомляє пресслужба суду.

«До Окружного адміністративного суду міста Києва надійшов позов Олени Сотник до Національного агентства з питань запобігання корупції щодо скасування рішення про результати перевірки її декларації за 2017 рік», -йдеться в повідомленні.

Зазначається, позивач вважає рішення НАЗК від 19 липня необґрунтованим, протиправним та таким, що винесене всупереч чинному законодавству України.

Разом із позовом до суду надійшла заява Сотник про його забезпечення.

Зокрема, позивач просить суд зупинити дію оскаржуваного рішення НАЗК до набрання законної сили судовим рішенням у даній справі.

Наразі вирішується питання щодо відкриття провадження в адміністративній справі та наявності правових підстав вжиття заходів забезпечення позову.