Нардеп-«свободівець» виступив зі звинуваченням на адресу Супрун



Розсилка ВІДПРАВИТИ

З формальними ознаками пані Супрун не може обіймати посаду міністра, зазначив Левченко

Очевидно, що в ситуації з Уляною Супрун були порушені вимоги щодо граничного терміну перебування на посаді у якості виконувача обов'язків. Це не варто ігнорувати.

Про це в ефірі програми на телеканалі ZIK заявив позафракційний народний депутат України Юрій Левченко, член ВО «Свобода».

Левченко зауважив, що, обговорюючи ситуацію, яка склалася навколо Супрун, треба говорити про вимоги закону до відповідної посади і це оцінювати, а не давати оцінку медичній реформі чи її особі.

«Я думаю, до цього треба ставитися виключно з тої точки зору закону і саме це треба коментувати. Також неприпустимо те, що у пані Супрун є друге громадянство в той час, як в країні заборонене подвійне громадянство», – зазначив Левченко.

За його словами, через ці зауваження за формальними ознаками пані Супрун не може обіймати посаду міністра. Якщо це ігнорувати, то це покаже всій країні, що якщо міністр порушує закон, то значить і всі можуть його порушувати.

«Якщо Уляна Супрун хоче впроваджувати в Україні західні стандарти, то один із основних стандартів цивілізованого світу – це верховенство права», – зауважив народний обранець.

Як повідомлялося, 14 лютого Супрун дозволили виконувати обов'язки міністра охорони здоров'я. Окружний адмінсуд Києва не задовольнив клопотання уряду, але скасував з власної ініціативи тимчасову заборону Уляні Супрун виконувати повноваження міністра охорони здоров‘я.

Нагадаємо, 5 лютого Окружний адмінсуд Києва частково задовольнив позов народного депутата від Радикальної партії Ігоря Мосійчука і заборонив Супрун здійснювати повноваження виконувача обов’язків міністра охорони здоров'я.

Мосійчук подав проти Супрун позов щодо відсутності у неї компетенцій для виконання обов’язків міністра охорони здоров’я.

Водночас суд не заборонив їй здійснювати повноваження, що були делеговані як заступнику міністра.