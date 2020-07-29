Трудова міграція до Польщі. Дипломат побачив, як все повертається до докарантинних часів



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Посол Андрій Дещиця фото: twitter.com

«За травень-липень до Польщі в’їхали 380 тис. осіб з України», — Дещиця

Трудова і транзитна міграція до Польщі повертається на докарантинний рівень. Про це в інтерв’ю «Главкому» повідомив Андрій Дещиця, повноважний посол України в республіці Польща. Дипломат також вважає, що повернення до повної ізоляції між країнами, яке було запроваджено у березні-квітні, вже не можливе. У випадку погіршення епідеміологічної ситуації не можна просто закрити кордони, запроваджувати обмеження потрібно виважено.

За словами Дещиці, починаючи з 15 березня до 1 травня в Україну повернулося орієнтовно 200 тисяч наших громадян. Мова і про працівників, і про туристів. В той же час за даними Державної прикордонної служби України, з 1 травня по 12 липня україно-польський кордон на виїзд з України перетнуло 380 тис. осіб. Це і ті, хто приїхав до Польщі, і ті, хто подорожував територією Польщі транзитом.

Посол інформує, що щодня україно-польський кордон перетинають близько 20 тисяч людей на п’ятьох відкритих пунктах пропуску.

Можливість можливого закриття кордонів дипломат коментує так: «Потрібно більш виважено підходити щодо впровадження обмежень, пов’язаних з епідемією. У березні було невідомо, як суспільство реагуватиме на поширення вірусу, чи готові медичні заклади до прийому хворих, як багато їх буде. Зараз епідемія більш-менш контрольована. Можливі рішення про нові обмеження повинні бути продумані, зокрема і у контексті їх впливу на економічний розвиток. Не думаю, що жорсткі обмежувальні заходи матимуть ефект, якщо ми не дбатимемо про свою безпеку особисто».

Раніше «Главком» повідомляв, що ЄС відкриє кордони для певних категорій українців.

Також відомо, що ЄС оновив список безпечних країн. України у переліку немає.

Детальніше читайте тут: Посол Андрій Дещиця: Без українців Польщі буде складно втримати економіку на нинішньому рівні