У «Європейській солідарності» заявляють, що Кремль розповсюджує фейки про Революцію Гідності для знищення України



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Всі фейки про Революцію Гідності активно поширюються інформаційним пулом Медведчука – «112 Україна», «NewsOne» та ZIK, дедалі частіше і все активніше до них приєднується «1+1»,

Це ті ж заяложені російські тези про «державний переворот на Майдані» та «зовнішнє управління» Україною», - пресслужба партії

Вчорашня заява проросійської партії «Опозиційна платформа – За життя» вкотре викрила її і довела, що й хвороблива маячня Жванії, і «плівки» Деркача, і «викриття» Онищенка – це частини цілеспрямованої інформаційної кампанії Москви та її п’ятої колони в Україні. Про це йдеться у заяві «Європейської солідарності».

Зазначається, що «це ті ж заяложені російські тези про «державний переворот на Майдані» та «зовнішнє управління» Україною».

«І вістря цієї атаки спрямоване на Петра Порошенка та «Європейську Солідарність» як єдину силу, яка здатна протистояти російському реваншу. ОПЗЖ, жванії, деркачі, онищенки та інші – всі вони мають спільного кремлівського господаря, який намагається підірвати незалежність України як ззовні, так і зсередини. І важлива частина цього плану – дискредитація Революції Гідності та її здобутків, головним із яких є рішучий європейський вибір переважної більшості українців», - наголошують у партії.

У «Європейській солідарності» підкреслюють, що всі ці фейки активно поширюються інформаційним пулом Медведчука – «112 Україна», «NewsOne» та ZIK, дедалі частіше і все активніше до них приєднується «1+1», що зайвий раз доводить присутність Медведчука серед власників цього медіа і засвідчує політичне партнерство Медведчука та Коломойського. Не зайвим буде зауважити, що йдеться про улюблений канал президента Зеленського, який привів його до влади.

«Європейська Солідарність» закликає всі патріотичні політичні сили до спільних скоординованих зусиль із протидії п’ятій колоні Кремля та її реваншистським планам, спільного захисту незалежності, свободи, європейського та євроатлантичного вибору України.