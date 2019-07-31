Нардеп від БПП назвав Гройсмана непристойним словом



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Аркадій Корнацький ще донедавна був членом фракції БПП

Аркадій Корнацький розкритикував вчорашній коментар Володимира Гройсмана щодо діяльності Порошенка

Народний депутат Аркадій Корнацький з нецензурними словами прокоментував вчорашню заяву прем’єра Володимира Гройсмана щодо інтерв’ю Порошенка.

Нагадаємо, вчора глава уряду сказав, що йому шкода, що «великою надією і підтримкою людей він (Порошенко – Ред.) пожертвував заради своїх приватних інтересів».

«От же с…а! Його власні «приватні інтереси», тобто всі корупційні ріки, які текли у його власні бездонні кишені, йому не заважали. Одні тільки приватні інтереси Порошенка не дали йому бути чесною людиною!» - написав в Facebook Корнацький.

Також Корнацький додав, що він подасть заяву про відкриття щодо Гройсмана кримінального провадження за приховування злочинів Порошенка. «Нехай розказує слідчим ДБР все, що знає», - написав нардеп.

Як повідомлялось, 30 липня «Українська правда» опублікувала інтерв’ю з Петром Порошенком, в якому він розкритикував ДБР за витік інформації та заявив, що поліція на виборах працювали проти його політсили.

Володимир Гройсман після цього опублікував в Facebook пост, в якому заявив, що п’ятий президент України «не зробив для себе висновків».

Слід зазначити, що восени минулого року Корнацький заявив, що написав заяву про вихід з фракції БПП. Але офіційно про його вихід було оголошено лише в травні 2019 року, разом з Найємом, Заліщук та Лещенком. В Раду Корнацький потрапив по мажоритарці як кандидат від БПП.