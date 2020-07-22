Нардеп з Донбасу купив люксовий джип за понад 3 млн грн



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Народний депутат Муса Магомедов Фото: «Апостроф»

Продавцем дорогої автівки виступила закарпатська фірма

Позафракційний нардеп з Донецької області Муса Магомедов придбав BMW X7, 2020 року випуску за 3,41 млн грн.

Про це повідомляє «Главком» з посиланням на зміни в майновому стані політика, які 22 липня з’явилися на сайті НАЗК.

Продавцем машини виступило ТОВ «Ідеал М» (Закарпатська область). Співзасновниками фірми записані кияни Оксана та Олег Немировські.

«Незважаючи на величний зовнішній вигляд BMW X7, це створює враження легкості і спритності завдяки простому дизайну і спортивному стилю. У той же час значний просторий салон пропонує новаторську взаємодію ексклюзивності, функціональності і свободи - незрівняний комфорт аж до третього ряду сидінь. Чарівність - його сутність. Елегантність - його характер», - так характеризує новий кросовер сайт BMW.

BMW X7. Фото з відкритих джерел

Крім цього, восени 2019 року ЗМІ зафіксували на руці обранця дорогий елітний годинник. Магомедов прийшов до Ради з аксесуаром марки Ulysse Nardin. Їх вартість становить $9,4 тис.

Нагадаємо, що на позачергових парламентських виборах 2019 року висуванець Опозиційного блоку Муса Магомедов переміг у 45 окрузі з результатом 64,60%. До цього він працював генеральним директором ПрАТ «Авдіївський коксохімічний завод», власником якого є мільярдер Рінат Ахметов.

Як раніше повідомляв «Главком», народний депутат від ВО «Батьківщина» Сергій Власенко придбав автомобіль Audi А8, 2020 року випуску вартістю 4,3 млн грн.