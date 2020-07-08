Найближчий соратник Тимошенко пригнав з автосалону новеньку Audi (фото)
Продавцем дорогої автівки стало підприємство експомічника нардепа від «Партії регіонів»
Народний депутат від ВО «Батьківщина» Сергій Власенко придбав автомобіль Audi А8, 2020 року випуску вартістю 4 млн 328 тис. грн.
Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дані НАЗК.
Машина куплена 7 липня у столичного ТОВ «3С Групп». За даними відкритих реєстрів, кінцевим бенефіціаром підприємства є киянин Максим Шкіль, колишній помічник народного депутата VII скликання від «Партії регіонів» Миколи Демянка на громадських засадах.
Автомобіль Audi А8 належить до класу люкс. Вперше машина була показана в Лос-Анджелесі на прем'єрі фільму «Людина-павук: Повернення додому».
«Салон нового A8 схожий на гарну простору вітальню… Найкраще місце - це сидіння з правого боку ззаду. Пасажир на цьому сидінні може зігріти підошви ніг та помасажувати їх завдяки пристроям, вмонтованим у спинку переднього пасажирського сидіння. У пасажирів на задніх сидіннях є можливість налаштовувати декілька функцій, наприклад, комфортне підсвічування салону, нові лампи для читання з HD-матрицею», - йдеться на спеціалізованому автомобільному сайті.
Додамо, що в липні 2019 року обранець Сергій Власенко задекларував іноземний дохід на суму 57,2 млн грн. У січні 2020 року обранець також отримав 8,9 млн грн іноземного доходу. В обох випадках джерелом доходу виступила американська юридична компанія Reid Collins Tsai.
У 2020 році ця ж американська фірма виплатила 148 млн 345 тис. грн лідерці ВО «Батьківщина» Юлії Тимошенко як компенсацію шкоди, заподіяної політичними репресіями 2011-2014 років.
Як повідомляв «Главком», наприкінці червня інший нардеп від «Батьківщини» Михайло Волинець став власником квартири площею 122,3 кв. м у Києві. Ціна нерухомості становить 7,64 млн грн.