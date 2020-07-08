Найближчий соратник Тимошенко пригнав з автосалону новеньку Audi (фото)



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Народний депутат від ВО «Батьківщина» Сергій Власенко

Продавцем дорогої автівки стало підприємство експомічника нардепа від «Партії регіонів»

Народний депутат від ВО «Батьківщина» Сергій Власенко придбав автомобіль Audi А8, 2020 року випуску вартістю 4 млн 328 тис. грн.

Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дані НАЗК.

Машина куплена 7 липня у столичного ТОВ «3С Групп». За даними відкритих реєстрів, кінцевим бенефіціаром підприємства є киянин Максим Шкіль, колишній помічник народного депутата VII скликання від «Партії регіонів» Миколи Демянка на громадських засадах.

Автомобіль Audi А8 належить до класу люкс. Вперше машина була показана в Лос-Анджелесі на прем'єрі фільму «Людина-павук: Повернення додому».

Автомобіль Audi А8. Фото з відкритих джерел

«Салон нового A8 схожий на гарну простору вітальню… Найкраще місце - це сидіння з правого боку ззаду. Пасажир на цьому сидінні може зігріти підошви ніг та помасажувати їх завдяки пристроям, вмонтованим у спинку переднього пасажирського сидіння. У пасажирів на задніх сидіннях є можливість налаштовувати декілька функцій, наприклад, комфортне підсвічування салону, нові лампи для читання з HD-матрицею», - йдеться на спеціалізованому автомобільному сайті.

Додамо, що в липні 2019 року обранець Сергій Власенко задекларував іноземний дохід на суму 57,2 млн грн. У січні 2020 року обранець також отримав 8,9 млн грн іноземного доходу. В обох випадках джерелом доходу виступила американська юридична компанія Reid Collins Tsai.

У 2020 році ця ж американська фірма виплатила 148 млн 345 тис. грн лідерці ВО «Батьківщина» Юлії Тимошенко як компенсацію шкоди, заподіяної політичними репресіями 2011-2014 років.

Як повідомляв «Главком», наприкінці червня інший нардеп від «Батьківщини» Михайло Волинець став власником квартири площею 122,3 кв. м у Києві. Ціна нерухомості становить 7,64 млн грн.