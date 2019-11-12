Нардепа від «Слуги народу» Медяника допитали через скандальне листування в Раді



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Депутата В'ячеслава Медяника спіймали на листуванні, яке може свідчити про корупцію

Генпрокуратура продовжує розслідувати справу про можливе втручання нардепа у роботу органів прокуратури

Генеральна прокуратура України допитала народного депутата від «Слуги народу» В'ячеслава Медяника.

Про це розповів заступник голови комітету з питань організації державної влади Олександр Качура.

За його словами, ГПУ продовжує розслідувати справу про можливе втручання нардепа у роботу органів прокуратури.

«Щодо Медяника, в цьому питанні поставлять крапку вже правоохоронні органи. Зареєстроване провадження, проводять процесуальні дії, його викликали на допит. Бо це начебто ознаки корупції, тут з точки зору лінгвістичної, дуже спірно. Це вже не листування з дівчиною, це листування про діяльність правоохоронного органу», – заявив Качур.

Нагадаємо, Спеціалізована антикорупційна прокуратура кваліфікує резонансне листування депутата Верховної Ради від «Слуги народу» В'ячеслава Медяника, в якому він обговорював, як вирішити питання з прокурорами, як зловживання впливом.

Як повідомлялось, раніше генпрокурор Руслан Рябошапка повідомив, що ГПУ проводить перевірку у зв'язку з листуванням Медяника. Зокрема в листуванні називалося прізвище заступника генпрокурора Віктора Трепака.

Як згодом повідомив голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія, депутат Медяник у телефонному листуванні намагався посприяти розслідуванню кримінальних справ.

Раніше журналісти сфотографували листування члена комітету з правоохоронної діяльності Медяника в телефоні, де політик вказував, що працював «у зв'язці» з генпрокуратурою і дізнавався про встановлення нових лобістів. Нардеп пообіцяв «порішати» питання з правоохоронними органами.

До того, як стати народним депутатом, В'ячеслав Медяник займався будівельним бізнесом у Дніпрі.

Джерело: РБК-Україна