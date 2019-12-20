Нардепи сьогодні розглянуть законопроєкт про розвиток малого бізнесу



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Законопроєктом пропонується виділити 2 млрд гривень на розвиток малого бізнесу

У п'ятницю, 20 грудня, Верховна Рада України розгляне законопроєкт №2589 «Про внесення змін у закон «Про державний бюджет України на 2020 рік» про Фонд розвитку підприємництва». Про це йдеться в порядку денному парламенту.

Так, законопроєктом пропонується виділити 2 млрд гривень на розвиток малого бізнесу в Україні.

Зокрема, передбачається збільшення надходжень в спеціальний фонд держбюджету коштом грошей від дострокового погашення векселів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб та передбачити Міністерству фінансів витрати у відповідних обсягах за новою бюджетною програмою «Фонд розвитку підприємництва».

Також зазначається, що у 2020 році у разі додаткових надходжень коштів від дострокового погашення векселів, їх можна буде направити на розвиток бізнесу у відповідних обсягах.

Нагадаємо, що засідання Ради сьогодні розпочнеться з доповіді очільника МЗСВадима Пристайка. Пропозицію заслухати главу МЗС висловила співголова фракції партії «Європейська солідарність» Ірина Геращенко.

«Нам би дуже хотілося під час години запитань до уряду заслухати і міністра закордонних справ (якщо Президент не знаходить можливості звітувати перед парламентом про міжнародні перемовини, то ми з радістю заслухаємо міністра закордонних справ), і міністра у справах ветеранів - щодо того якою є позиція і політика нинішньої влади щодо психологічної реабілітації і допомоги ветеранам», - зазначила вона.