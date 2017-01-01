Нардепи від «Самопомочі» заблокували трибуну Ради

Депутати блокують трибуну і вимагають прийняти законопроект про лічильники на газ

Депутати заблокували трибуну парламенту з вимогами ухвалити рішення про встановлення лічильників газу у квартирах. Зокрема, народний депутат України Альона Бабак (фракція «Самопоміч») зазначила, що 8 млн українців, які сьогодні проживають в трьох мільйонах квартир багатоквартирних будинках не мають встановлених газових лічильників.



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Фото: Facebook Олексія Рябчина

Депутати блокують трибуну і вимагають прийняти законопроект про лічильники на газ

Депутати заблокували трибуну парламенту з вимогами ухвалити рішення про встановлення лічильників газу у квартирах.

Зокрема, народний депутат України Альона Бабак (фракція «Самопоміч») зазначила, що 8 млн українців, які сьогодні проживають в трьох мільйонах квартир багатоквартирних будинках не мають встановлених газових лічильників. Вона зазначила, що необхідно повернутися до розгляду цього питання, яке раніше не підтримано парламентом.

Спікер Андрій Парубій пообіцяв, що парламент повернеться до розгляду цього питання, але після уточнень до бюджету на 2018 рік та до Податкового кодексу. Депутати продовжують блокувати трибуну, а доповідачі із питань порядку денного виступають із своїх робочих місць.

Раніше Верховна Рада провалила голосування за проект закону № 5722-д «Про внесення змін до Закону України «Про забезпечення комерційного обліку природного газу» щодо порядку встановлення споживачам лічильників природного газу».