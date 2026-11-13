П'ять локомотивів і нові маршрути: про що домовилася Україна з Чехією

Від початку повномасштабного вторгнення Росія пошкодила або повністю знищила в Україні понад 500 локомотивів

До Києва прибули представники близько 50 чеських компаній

Україна отримає від Чехії п'ять локомотивів для залізничних перевезень. Під час зустрічі урядових делегацій сторони також обговорили транспортну інфраструктуру та потребу в альтернативних маршрутах на випадок пошкодження мостів російськими атаками. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис міністра з відновлення, інфраструктури та транспорту Миколи Калашника.

Чеська делегація прибула до України на чолі з першим віцепрем'єр-міністром Чехії Карелом Гавлічеком. До її складу увійшли представники майже 50 чеських компаній. Українську сторону на зустрічі очолив прем'єр-міністр Сергій Корецький. Учасники обговорили нові напрями співпраці та практичні проєкти, які можуть посилити транспортні й економічні зв'язки двох держав.

Одним із конкретних результатів переговорів стала домовленість про передачу Україні п'яти локомотивів за підтримки Чехії. Додаткова техніка має розширити можливості вантажних перевезень, підтримати безперебійну логістику та роботу українського бізнесу. У повідомленні Калашника не уточнюється, коли саме локомотиви передадуть, якого вони типу та чи йдеться про нову або вживану техніку.

Окремо сторони зосередилися на стані транспортної інфраструктури. Російські удари по мостах створюють ризики для руху транспорту та перевезення вантажів. За словами Калашника, особливо гостро проблема відчувається в Києві. Українська сторона наголосила на необхідності заздалегідь опрацьовувати резервні маршрути, а не лише відновлювати пошкоджені об'єкти після атак.

«Для нас важливо не просто відновлювати зруйноване, а заздалегідь передбачати альтернативні маршрути, щоб люди, транспорт і вантажі могли рухатися навіть у найскладніших умовах», – зазначив міністр.

Українська та чеська урядові делегації під час зустрічі в Києві. Фото: Микола Калашник / Telegram

Масштаби втрат української залізниці через російські атаки продовжують зростати. За словами міністра закордонних справ Андрія Сибіги, від початку повномасштабного вторгнення Росія пошкодила або повністю знищила в Україні понад 500 локомотивів. Більш ніж половину з них російські війська атакували лише протягом 2026 року.

Нагадаємо, у вересні Україна домовилася з міжнародними партнерами про механізми поповнення локомотивного парку. Зокрема, йшлося про $100 млн грантового фінансування Світового банку для закупівлі вживаних локомотивів на зовнішніх ринках.

Раніше також стало відомо про домовленість щодо передачі Україні десяти фінських тепловозів Dv12 та комплектуючих до них. Угоду підписали прем'єр-міністри України та Фінляндії.