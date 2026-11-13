Головна Новини
search button user button menu button
1725-й день війни
Мирні переговори
Енергетична тривога
Операція «Карфаген»
Вибори у США
Відключення світла
Держбюджет-2027
Операція «Форест Гамп»
Мобілізація в Україні
Україна-ЄС
Війна на Близькому Сході
Заборона Московської церкви
Кримський міст

П'ять локомотивів і нові маршрути: про що домовилася Україна з Чехією

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
google social img telegram social img facebook social img
П'ять локомотивів і нові маршрути: про що домовилася Україна з Чехією
Від початку повномасштабного вторгнення Росія пошкодила або повністю знищила в Україні понад 500 локомотивів
фото: Укрзалізниця

До Києва прибули представники близько 50 чеських компаній

Україна отримає від Чехії п'ять локомотивів для залізничних перевезень. Під час зустрічі урядових делегацій сторони також обговорили транспортну інфраструктуру та потребу в альтернативних маршрутах на випадок пошкодження мостів російськими атаками. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис міністра з відновлення, інфраструктури та транспорту Миколи Калашника.

Чеська делегація прибула до України на чолі з першим віцепрем'єр-міністром Чехії Карелом Гавлічеком. До її складу увійшли представники майже 50 чеських компаній. Українську сторону на зустрічі очолив прем'єр-міністр Сергій Корецький. Учасники обговорили нові напрями співпраці та практичні проєкти, які можуть посилити транспортні й економічні зв'язки двох держав.

Одним із конкретних результатів переговорів стала домовленість про передачу Україні п'яти локомотивів за підтримки Чехії. Додаткова техніка має розширити можливості вантажних перевезень, підтримати безперебійну логістику та роботу українського бізнесу. У повідомленні Калашника не уточнюється, коли саме локомотиви передадуть, якого вони типу та чи йдеться про нову або вживану техніку.

Окремо сторони зосередилися на стані транспортної інфраструктури. Російські удари по мостах створюють ризики для руху транспорту та перевезення вантажів. За словами Калашника, особливо гостро проблема відчувається в Києві. Українська сторона наголосила на необхідності заздалегідь опрацьовувати резервні маршрути, а не лише відновлювати пошкоджені об'єкти після атак.

«Для нас важливо не просто відновлювати зруйноване, а заздалегідь передбачати альтернативні маршрути, щоб люди, транспорт і вантажі могли рухатися навіть у найскладніших умовах», – зазначив міністр.

Українська та чеська урядові делегації під час зустрічі в Києві.
Українська та чеська урядові делегації під час зустрічі в Києві.
Фото: Микола Калашник / Telegram

Масштаби втрат української залізниці через російські атаки продовжують зростати. За словами міністра закордонних справ Андрія Сибіги, від початку повномасштабного вторгнення Росія пошкодила або повністю знищила в Україні понад 500 локомотивів. Більш ніж половину з них російські війська атакували лише протягом 2026 року.

Нагадаємо, у вересні Україна домовилася з міжнародними партнерами про механізми поповнення локомотивного парку. Зокрема, йшлося про $100 млн грантового фінансування Світового банку для закупівлі вживаних локомотивів на зовнішніх ринках.  

Раніше також стало відомо про домовленість щодо передачі Україні десяти фінських тепловозів Dv12 та комплектуючих до них. Угоду підписали прем'єр-міністри України та Фінляндії.

Читайте також:

Теги: росія Укрзалізниця фінансування Україна Чехія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Cпеціальний посланець президента США Стів Віткофф та сам Кушнер завтра вирушать до Москви
Кушнер назвав головну перешкоду для миру після переговорів в Абу-Дабі
11 листопада, 13:27
Sз авіабази «Міхаїл Когелнічану» підняли два винищувачі F-18 військово-повітряних сил Іспанії
Румунія терміново підняла у повітря винищувачі через підозрілі об’єкти біля острова Зміїний
8 листопада, 18:06
Національний банк України прогнозує скорочення економіки та прискорення інфляції у 2026 році
Національний банк прогнозує скорочення економіки України
6 листопада, 13:18
Фахівці розпочали епідеміологічне розслідування
Мавпяча віспа в Росії: медики повідомили про нове зараження
2 листопада, 01:50
Адміністрація Білого Дому не знає, що робити з проблемами на Близькому Сході
Війна в Ірані та гра Трампа з Москвою: чим це загрожує Україні
24 жовтня, 16:26
У березні 2026 року Міністерство економіки оголосило конкурс на п’ять посад незалежних членів наглядової ради «Укрпошти»
Кабмін призначив нових членів наглядової ради «Укрпошти»: хто до неї увійшов
22 жовтня, 16:56
Юрій Трутнєв – російський політик, колишній віцепрем'єр РФ, який понад 13 років відповідав за розвиток Далекого Сходу та перебуває під міжнародними санкціями
Путін обзавівся новим помічником із промовистим прізвищем
22 жовтня, 11:13
Захарова звинуватила Нідерланди у шовінізмі
Захарова істерично відреагувала на недопуск до Чемпіонату світу прихильниць Путіна
20 жовтня, 12:17
Створення нової робочої групи має стати додатковим механізмом координації допомоги Україні
Єврокомісія створить нову групу допомоги Україні, яку очолить Корецький
15 жовтня, 10:45

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
380K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 13 листопада: ситуація на фронті
160K
Карта повітряних тривог України онлайн 13 листопада 2026
140K
Маєток під Києвом, який виставлено на продаж за $4 млн, належить колишньому топменеджеру «Газпрому»
140K
Буданов зустрівся в Абу-Дабі з генералом ФСБ, який готував замах на нього – Le Monde
132K
Львівський адвокат пояснив, як підставилися 1000 СБУшників, які скинулися на заставу генералу Дуці
82K
Утікач Кравченко з Австрії дав гучне інтерв’ю та звернувся до команди Трампа

Новини

«Це не чергове 11 вересня»: США зіткнулися з масштабним збоєм
Сьогодні, 00:40
Тривога на базі США у Британії: військові помітили невідомі дрони
Сьогодні, 00:20
14 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
П'ять локомотивів і нові маршрути: про що домовилася Україна з Чехією
Вчора, 23:42
США зупинили всі авіавильоти через надзвичайні обставини
Вчора, 23:20
Зеленський назвав головні завдання для українських міст перед зимою
Вчора, 23:00

Прес-релізи

Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройде шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройде шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
27 жовтня, 18:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua