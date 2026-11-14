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«Це не чергове 11 вересня»: США зіткнулися з масштабним збоєм

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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«Це не чергове 11 вересня»: США зіткнулися з масштабним збоєм
Міністр внутрішньої безпеки США закликав громадян не панікувати
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Американська влада поки не встановила причину телекомунікаційної несправності. Відновлення систем може затягнутися 

У США виник масштабний збій у роботі телекомунікаційної інфраструктури, який позначився на роботі державних служб та авіаційної системи. Міністр внутрішньої безпеки Марквейн Маллін заявив, що причину несправностей поки не встановили, а відновлення систем потребуватиме часу. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Національну метеорологічну службу США, Associated Press та заяви міністра, які поширив Clash Report.

Що відомо про проблеми зі зв'язком

Національна метеорологічна служба США (NWS) повідомила про проблеми з доступом до інтернету та комунікаціями по всій країні. Через технічні несправності користувачі можуть не мати доступу до прогнозів погоди та інших матеріалів на сайтах відомства. Частина інформації на вебсторінках може бути застарілою.

Технічні фахівці працюють над усуненням несправностей. Місцеві підрозділи служби продовжують видавати попередження про небезпечні погодні явища та прогнози. Водночас NWS рекомендує отримувати оперативну інформацію через альтернативні ресурси.

Важливо, що повідомлення метеорологічної служби не свідчить про повне відключення інтернету для всіх американців. Воно підтверджує загальнонаціональні проблеми з доступом до ресурсів та комунікаціями самого відомства.

Що заявив міністр внутрішньої безпеки

Міністр внутрішньої безпеки США Марквейн Маллін закликав громадян не панікувати. Він запевнив, що люди перебувають у безпеці й немає підстав хвилюватися за своїх близьких.

«Усі в безпеці. Немає причин турбуватися про своїх близьких чи щось подібне», – заявив міністр.

Маллін застеріг від передчасних висновків щодо можливого кібервтручання. За його словами, наразі невідомо, що саме спричинило несправності.

«Ви припускаєте, що це кібератаки, але наразі цього не встановлено», – наголосив він.

Міністр назвав подію телекомунікаційним збоєм і провів паралель із терактами 11 вересня 2001 року, щоб підкреслити, що нинішній інцидент не є повторенням тієї трагедії.

«Це збій у телекомунікаціях. Це не чергове 11 вересня», – сказав Маллін.

Він також попередив, що швидко відновити роботу всіх систем не вдасться.

«Це не вирішиться за годину. На це знадобиться певний час», – заявив очільник відомства.

Марквейн Маллін: «Це не чергове 11 вересня. Йдеться про збій у телекомунікаційній системі».

Чи може бути причетний штучний інтелект

Окрему увагу привернула можливість зв'язку аварії з новою системою управління повітряним рухом, яка використовує штучний інтелект.

21 вересня Федеральне управління цивільної авіації США (FAA) представило систему SMART – Strategic Management of Airspace, Routes and Trajectories. Вона аналізує інформацію приблизно з 200 джерел, зокрема про погодні умови, маршрути літаків, інтенсивність руху та завантаженість диспетчерів.

10 листопада FAA оголосило про розширення використання SMART на всі 22 регіональні центри управління повітряним рухом. До цього систему випробовували в повітряному просторі Вашингтонського регіону. За даними відомства, під час попереднього впровадження вона допомогла змінити маршрути 180 літаків.

На тлі аварії журналісти запитали Маллінa, чи може проблема бути пов'язана зі штучним інтелектом. Міністр відповів жартом, однак не надав конкретного пояснення.

За інформацією Associated Press, фахівці мають перевірити, чи могла нова система відіграти роль у порушенні роботи авіаційної інфраструктури. Водночас жодних доказів причетності SMART до несправностей наразі не оприлюднили.

Чому США зупинили авіавильоти

Одним із найсерйозніших наслідків технічних проблем стала зупинка вильотів літаків по всій країні. Федеральне управління цивільної авіації США запровадило загальнонаціональне обмеження через несправності зв'язку в усіх 22 регіональних центрах управління повітряним рухом.

Міністр транспорту США Шон Даффі повідомив, що технічні фахівці розслідують причини порушення роботи систем. За розпорядженням FAA авіакомпанії мали утримувати літаки на землі до подальших вказівок. Міжнародні рейси, які вже прямували до США, розглядали індивідуально.

Літаки, що перебували в повітрі, могли продовжувати політ і приземлятися. За даними The Washington Post, на момент оголошення обмежень близько 3115 повітряних суден уже прямували до американських аеропортів.

Кількість затриманих рейсів продовжувала зростати. За інформацією FlightAware, яку навів The Verge, станом на 17:19 за східним часом США затримали 9086 рейсів. Цей показник стосувався саме затримок, а не скасованих польотів.

Загальнонаціональна зупинка вильотів є рідкісним випадком для американської авіації. Попередній подібний інцидент стався в січні 2023 року через несправність комп'ютерної системи FAA, яка передає пілотам важливу інформацію про безпеку польотів. Ще раніше загальнонаціональне авіасполучення зупиняли після терактів 11 вересня 2001 року.

Проблеми також привернули увагу до застарілої інфраструктури американської авіації. За даними Associated Press, Конгрес США торік затвердив $12,5 млрд на її модернізацію. У межах програми старі мідні кабелі замінюють оптоволоконними, а застаріле радіообладнання поступово оновлюють. Водночас міністр транспорту Шон Даффі оцінював додаткову потребу в коштах для завершення модернізації ще у $30 млрд.

«Це не чергове 11 вересня»: США зіткнулися з масштабним збоєм фото 1

Окремий збій у Microsoft

Ще один масштабний технічний інцидент стався в роботі сервісів Microsoft. Проблеми почалися 12 листопада та тривали наступного дня. Користувачі в різних країнах повідомляли про труднощі з доступом до Outlook, Teams, Copilot та інших продуктів Microsoft 365.

За даними Downdetector, повідомлення про несправності надходили із 74 країн і територій. Збій зачепив компанії, державні установи та організації, які використовують сервіси Microsoft для щоденної роботи.

Компанія повідомила, що частина серверів несподівано вийшла з ладу, через що навантаження перерозподілилося на інші потужності. Microsoft працювала над відновленням сервісів і повідомляла про поступове поліпшення їхньої роботи. Ознак кібератаки компанія не виявила.

Марквейн Маллін окремо наголосив, що не бачить підстав пов'язувати проблеми Microsoft із несправностями FAA та нинішнім телекомунікаційним інцидентом. За його словами, це окремі випадки.

Нагадаємо, 13 листопада Федеральне управління цивільної авіації США оголосило про зупинку вильотів з аеропортів країни через проблеми зі зв'язком у диспетчерських центрах. Обмеження запровадили з міркувань безпеки, а міжнародні рейси, що прямували до США, мали розглядати окремо. Пасажири зіткнулися із затримками, а авіакомпанії були змушені змінювати розклад.

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Теги: США аеропорт інтернет штучний інтелект

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