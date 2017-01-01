Нардепи-власники біткоїнів розказали, що збираються з ними робити

Урбанський стверджує, що не збирається продавати біткоїни, просто зберігає їх

Згідно з даними, що містяться у базі е-декларацій Національного агентства із запобігання та протидії корупції, у низки держслужбовців є криптовалюта: біткоїни. Серед них - нардепи від Блоку Петра Порошенка Олексій Мушак та Олександр Урбанський. За словам Мушака, він почав займатися біткоїнами у 2014 році – тоді ще не було інших криптовалют,



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Урбанський стверджує, що не збирається продавати біткоїни, просто зберігає їх

Згідно з даними, що містяться у базі е-декларацій Національного агентства із запобігання та протидії корупції, у низки держслужбовців є криптовалюта: біткоїни.

Серед них - нардепи від Блоку Петра Порошенка Олексій Мушак та Олександр Урбанський.

За словам Мушака, він почав займатися біткоїнами у 2014 році – тоді ще не було інших криптовалют, йдеться у статті «Главкома» «Біткоїн за $10 тисяч. Рекомендовано нардепами».

«Криптовалюти я раджу всім, бо вони так чи інакше стануть нашим майбутнім. Щодо біткоїнів - б не радив тим, хто бажає швидких і легких грошей. Тут так не вийде», - підкреслив він.

«Я раджу продавати його тільки у випадку, якщо ви давно займаєтесь біткоїнами. Взагалі торгівлею біткоїнами, майнингом, якщо займатися, то треба серйозно і професійно, якщо хочете заробити гроші. Любительський підхід призведе до збитків», - зазначив нардеп.

У свою чергу Урбанський стверджує, що не збирається продавати біткоїни, просто зберігає їх. «Якби мав дар передбачення, придбав би, напевно, більше. Але купувати техніку, щоб їх майнити, теж не збираюсь. Хай лежать, я їх дітям хочу подарувати, коли виростуть. В Україні обіг біткоїнів не легалізований, тому не хочу як народний депутат подавати поганий приклад», - додав він.

Нардеп також сказав, що свого часу купив біткоїни «просто бо було цікаво».