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    Наркотики в бороді: на Харківщині митники запобігли вивезенню заборонених речовини в Росію

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    Пасажир намагався перевезти наркотики для особистого вживання в Росії - Наркотики в бороді: на Харківщині митники запобігли вивезенню заборонених речовини в Росію

    Пасажир намагався перевезти наркотики для особистого вживання в Росії

    Фото: Харківська митниця

    На молодика спрацював службовий собака

    На митному пункті «Гоптівка»(Харківська область) українські прикордонники запобігли спробі перевезти наркотики з України до Росії. Про це повідомляє пресслужба Харківської митниці.

    Під час огляду у одного з пасажирів правоохоронці знайшли поліетиленовий згорток чорного кольору, в якому, зі слів громадянина, був канабіс.

    Згорток чоловік заховав у бороду. Але на молодика спрацював службовий собака.

    За словами пасажира, він намагався перевезти наркотики для особистого вживання в Росії.

    Прикордонники вже поінформували уповноважені органи, які і визначать, чи є вилучена речовина наркотичною.

    Нагадаємо, під час патрулювання території Святошинського району столиці працівники полку поліції особливого призначення виявили хлопця, який при собі мав заборонені речовини. Для документування події спецпризначенці викликали слідчо-оперативну групу територіального підрозділу. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

    Правоохоронці встановили особу правопорушника. Ним виявився раніше не судимий 25-річний уродженець Донецької області.

    «Із рюкзака хлопця ми вилучили близько 100 грамів білої порошкоподібної речовини, схожої на амфетамін, 100 грамів кристалоподібної речовини, схожої на солі PVP, а також речовину рослинного походження, ймовірно, канабісу. Заборонені речовини хлопець ховав у пакунках із солодощами та планував збути їх на території району шляхом «закладок», – розповіла слідча Святошинського управління поліції Олена Баженова.

    Теги: прикордонники наркотики Харківщина
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    Наркотики в бороді: на Харківщині митники запобігли вивезенню заборонених речовини в Росію