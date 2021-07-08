Наркотики в бороді: на Харківщині митники запобігли вивезенню заборонених речовини в Росію

Пасажир намагався перевезти наркотики для особистого вживання в Росії

На молодика спрацював службовий собака

На митному пункті «Гоптівка»(Харківська область) українські прикордонники запобігли спробі перевезти наркотики з України до Росії. Про це повідомляє пресслужба Харківської митниці.

Під час огляду у одного з пасажирів правоохоронці знайшли поліетиленовий згорток чорного кольору, в якому, зі слів громадянина, був канабіс.

Згорток чоловік заховав у бороду. Але на молодика спрацював службовий собака.

За словами пасажира, він намагався перевезти наркотики для особистого вживання в Росії.

Прикордонники вже поінформували уповноважені органи, які і визначать, чи є вилучена речовина наркотичною.

Нагадаємо, під час патрулювання території Святошинського району столиці працівники полку поліції особливого призначення виявили хлопця, який при собі мав заборонені речовини. Для документування події спецпризначенці викликали слідчо-оперативну групу територіального підрозділу. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

Правоохоронці встановили особу правопорушника. Ним виявився раніше не судимий 25-річний уродженець Донецької області.