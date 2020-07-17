Народні депутати пішли на канікули



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У сесійній залі Ради прозвучав Гімн України з нагоди закриття сесії парламенту

Наступна сесія парламенту розпочнеться 1 вересня

У п'ятницю, 17 липня, відбулося останнє пленарне засідання третьої сесії Верховної Ради України дев’ятого скликання.

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков оголосив про закриття третьої сесії.

У сесійній залі прозвучав Державний Гімн України

Чергова четверта сесія Верховної Ради України дев’ятого скликання розпочнеться у вівторок, 1 вересня 2020 року.

Нагадаємо, в останній день роботи нардепи ухвалили проєкт постанови «Про Заяву Верховної Ради України щодо нелегітимного проведення загальноросійського голосування по поправках до Конституції Російської Федерації на тимчасово окупованій території України - в Автономної Республіки Крим та місті Севастополі» № 3736.

Також Верховна Рада України ухвалила постанову «Про утворення та ліквідацію районів». Таким чином, в Україні ліквідовуються існуючі 490 районів та утворюються 138 нових районів.

Крім того, Рада ухвалила у другому читанні законопроєкт «Про внесення змін до Закону України «Про Службу зовнішньої розвідки» щодо діяльності Служби зовнішньої розвідки України», № 2414-д.