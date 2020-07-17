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    Народні депутати пішли на канікули

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    <p>У сесійній залі Ради прозвучав Гімн України з нагоди закриття сесії парламенту</p> - Народні депутати пішли на канікули

    У сесійній залі Ради прозвучав Гімн України з нагоди закриття сесії парламенту

    Наступна сесія парламенту розпочнеться 1 вересня

    У п'ятницю, 17 липня, відбулося останнє пленарне засідання третьої сесії Верховної Ради України дев’ятого скликання.

    Голова Верховної Ради Дмитро Разумков оголосив про закриття третьої сесії.

    У сесійній залі прозвучав Державний Гімн України

    Чергова четверта сесія Верховної Ради України дев’ятого скликання розпочнеться у вівторок, 1 вересня 2020 року.

    Нагадаємо, в останній день роботи нардепи ухвалили проєкт постанови «Про Заяву Верховної Ради України щодо нелегітимного проведення загальноросійського голосування по поправках до Конституції Російської Федерації на тимчасово окупованій території України - в Автономної Республіки Крим та місті Севастополі» № 3736.

    Також Верховна Рада України ухвалила постанову «Про утворення та ліквідацію районів». Таким чином, в Україні ліквідовуються існуючі 490 районів та утворюються 138 нових районів.

    Крім того,  Рада ухвалила у другому читанні законопроєкт «Про внесення змін до Закону України «Про Службу зовнішньої розвідки» щодо діяльності Служби зовнішньої розвідки України», № 2414-д.

    Верховна Рада депутат Дмитро Разумков
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