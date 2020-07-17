Рада внесла зміни до закону про Службу зовнішньої розвідки
Закон сприяє розвитку розвідувальних спроможностей держави
17 липня Верховна Рада України ухвалила у другому читанні законопроєкт «Про внесення змін до Закону України «Про Службу зовнішньої розвідки» щодо діяльності Служби зовнішньої розвідки України», № 2414-д.
Законопроєкт підтримали 244 нардепи.
Закон сприяє розвитку розвідувальних спроможностей держави та вдосконалює правові засади діяльності СЗР як суб’єкта розвідувального співтовариства.
У документі прописана загальна структура Служби відповідно до визначеної президентом України організаційної структури. Також врегульовано питання утворення територіальних підрозділів установ, підприємств, установ, організацій у межах затвердженої загальної чисельності, визначеної цим законом.
Закон набере чинності одночасно з набранням чинності закону «Про розвідку».
Нагадаємо, Рада прийняла цей закон за основу 16 січня.