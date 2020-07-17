  1. Головна
  2. Країна
  3. Політика
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Політика

    Рада внесла зміни до закону про Службу зовнішньої розвідки

    • Розсилка
    Рада внесла зміни до закону про Службу зовнішньої розвідки

    Закон сприяє розвитку розвідувальних спроможностей держави

    17 липня Верховна Рада України ухвалила у другому читанні законопроєкт «Про внесення змін до Закону України «Про Службу зовнішньої розвідки» щодо діяльності Служби зовнішньої розвідки України», № 2414-д.

    Законопроєкт підтримали 244 нардепи.

    2_19
    2_19

    Закон сприяє розвитку розвідувальних спроможностей держави та вдосконалює правові засади діяльності СЗР як суб’єкта розвідувального співтовариства.

    У документі прописана загальна структура Служби відповідно до визначеної президентом України організаційної структури. Також врегульовано питання утворення територіальних підрозділів установ, підприємств, установ, організацій у межах затвердженої загальної чисельності, визначеної цим законом.

    Закон набере чинності одночасно з набранням чинності закону «Про розвідку».

    Нагадаємо, Рада прийняла цей закон за основу 16 січня.

    розвідка Верховна Рада закон
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ