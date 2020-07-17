Рада засудила голосування за Конституцію РФ в окупованому Криму: хто був проти (список)



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Рада просить посилити санкції проти Росії через голосування в окупованому Криму

Верховна Рада України ухвалила проєкт постанови «Про Заяву Верховної Ради України щодо нелегітимного проведення загальноросійського голосування по поправках до Конституції Російської Федерації на тимчасово окупованій території України - в Автономної Республіки Крим та місті Севастополі» № 3736.

Зокрема,

за поправки до Конституції Російської Федерації.

«За» проголосували 306 парламентаріїв.

Результати поіменного голосування

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Рада просить членів парламентів іноземних держав і міжнародних парламентських організацій дати принципову оцінку незаконним діям РФ щодо організації і проведення загальноросійського голосування на тимчасово окупованій території АР Крим.

У постанові закликають іноземних парламентарів засудити проведення такого голосування.

«Верховна Рада закликає демократичні країни світу до продовження і посилення міжнародного політичного і економічного тиску на Російську Федерацію з метою відновлення суверенітету і територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів, включаючи Автономну республіку Крим та місто Севастополь», - зазначено в документі.

Нагадаємо, ЄС засуджує проведення голосування щодо поправок до конституції Російської Федерації, що завершилося 1 липня, і яке відбулося на Кримському півострові з порушенням міжнародного права.

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