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    Політика

    Рада засудила голосування за Конституцію РФ в окупованому Криму: хто був проти (список)

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    Рада засудила голосування за Конституцію РФ в окупованому Криму: хто був проти (список)

    Рада просить посилити санкції проти Росії через голосування в окупованому Криму

    Верховна Рада України ухвалила проєкт постанови «Про Заяву Верховної Ради України щодо нелегітимного проведення загальноросійського голосування по поправках до Конституції Російської Федерації на тимчасово окупованій території України - в Автономної Республіки Крим та місті Севастополі» № 3736.

    Зокрема,

    за поправки до Конституції Російської Федерації. 

    «За» проголосували 306 парламентаріїв.

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    Результати поіменного голосування

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    Рада просить членів парламентів іноземних держав і міжнародних парламентських організацій дати принципову оцінку незаконним діям РФ щодо організації і проведення загальноросійського голосування на тимчасово окупованій території АР Крим.

    У постанові закликають іноземних парламентарів засудити проведення такого голосування.

    «Верховна Рада закликає демократичні країни світу до продовження і посилення міжнародного політичного і економічного тиску на Російську Федерацію з метою відновлення суверенітету і територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів, включаючи Автономну республіку Крим та місто Севастополь», - зазначено в документі.

    Нагадаємо, ЄС засуджує проведення голосування щодо поправок до конституції Російської Федерації, що завершилося 1 липня, і яке відбулося на Кримському півострові з порушенням міжнародного права.

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    Крим Росія Верховна Рада Конституція
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