NASA запустило у космос ракету Antares з українським ступенем



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Ракета-носій призначена для доставки вантажів на Міжнародну космічну станцію

Національне аерокосмічне агентство США (NASA) успішно запустило ракету-носій Antares, перший ступінь якої розробили українські фахівці з КБ «Південне» у співпраці з іншими вітчизняними підприємствами. Про це повідомляється на сайті NASA.

Ракета з вантажним космічним кораблем Cygnus стартувала з бази Wallops Flight Facility у Вірджинії близько 12:00 за київським часом. Корабель доставить на МКС близько 3,4 тонни вантажу.

Головний розробник Antares — корпорація Orbital ATK (США). Ракета-носій призначена для доставки вантажів на Міжнародну космічну станцію, а також для запуску комерційних та державних космічних апаратів. Вона складається з двох ступенів і космічного буксиру Cygnus (третій ступінь).

Примітно, що основна конструкція першого ступеня ракети розроблена конструкторським бюро «Південне» і виготовлена на «Південному машинобудівному заводі ім. Макарова» (Дніпро) у співпраці з українськими підприємствами «Хартрон-АРКОС» (Харків), «Хартрон-ЮКОМ» (Запоріжжя) , «РАПІД» (Чернігів) та іншими, передає ЦТС. Українські фахівці брали активну участь у випробуваннях Antares, які проводилися в США.