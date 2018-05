NASA відправить на Марс літальний дрон

«Марсокоптер», розроблений для розрідженої атмосфери Марса, матиме чотири лопаті

Американська космічна агенція NASA анонсувала, що відправить на Марс невеличкий гелікоптер. Планується, що його доправлять на Червону планету в місії 2020 року разом із марсоходом нового покоління, вперше за історію космічних досягнень людства. Про свої наміри НАСА повідомила в п'ятницю, 11 травня, на своєму сайті.

«Марсокоптер», розроблений для розрідженої атмосфери Марса, матиме чотири лопаті та важитиме менше двох кілограмів. Гвинт буде спроможний робити майже три тисячі обертів на секунду, це приблизно вдесятеро більше, ніж потрібно вертольотам, щоб відірватися від поверхні на Землі.

We’re sending a helicopter to Mars! Traveling onboard our #Mars2020 rover, this #Marscopter will test our capabilities for controlled flight in the thin atmosphere of the Red Planet and could pave the way for future uses across the solar system: https://t.co/uZFyRmUTgh pic.twitter.com/XlCP9xERub