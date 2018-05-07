NASA отримало перші сигнали від марсіанських супутників

Супутники звітували, що вони живі і здорові

NASA отримало текстові сигнали з телекомунікаційних мікросупутників MarCO, які зараз прямують до Марсу. Про це повідомляє прес-служба агентства. «Обидва MarCO-A і MarCO-В сказали Polo!. Це сигнал про те, що супутники живі і здорові. Інженери проводять серію перевірок систем, перш ніж обидва супутника підуть в глибокий космос», -



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Супутники звітували, що вони живі і здорові

NASA отримало текстові сигнали з телекомунікаційних мікросупутників MarCO, які зараз прямують до Марсу. Про це повідомляє прес-служба агентства.

«Обидва MarCO-A і MarCO-В сказали Polo!. Це сигнал про те, що супутники живі і здорові. Інженери проводять серію перевірок систем, перш ніж обидва супутника підуть в глибокий космос», - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 5 квітня о 5 годині ранку за місцевим часом NASA запустило ракету на Марс.

З бази ВПС в Каліфорнії запустили ракету Atlas V United Launch Alliance на Марс. InSight - це перша в світі місія з вивчення серця Марса. Місія буде глибоко занурюватися під поверхню Марса, вивчаючи внутрішню частину планети, вимірюючи її теплову потужність і слухаючи звуки, які є результатом сейсмічних подій, подібних землетрусів на Землі.

Раніше NASA і Національного управління ядерної безпеки оголосили про успіх випробувань ядерної енергетичної установки Kilopower. Її пропонують використовувати для забезпечення енергією баз на Місяці, на Марсі, а також космічних апаратів для місій до околиць Сонячної системи.