NASA планує влітку запустити місію для вивчення Сонця

Американське Національне космічне агентство NASA планує влітку запустити космічний зонд для вивчення Сонця – Parker Solar Probe.

Як повідомляється на сайті агентства, дві майбутні місії, заплановані на 2018 і 2010 роки, як очікується, наблизяться до Сонця ближче, ніж будь-коли раніше.

«Наша мета полягає в тому, щоб зрозуміти, як працює Сонце, і як воно впливає на космічну ситуацію з точки зору передбачуваності», – сказав представник NASA Кріс Сір.

У NASA наголошують, що всебічне вивчення Сонця має важливі наслідки, зокрема, для вивчення впливу енергії Сонця на Землю.

