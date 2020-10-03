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    NASA запустило у космос ракету Antares з українським ступенем

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    Запуск ракетоносія Antares - NASA запустило у космос ракету Antares з українським ступенем
    Запуск ракетоносія Antares
    Фото: NASA

    Головна конструкція першого ступеня ракетоносія Antares розроблена українським конструкторським бюро «Південне»

    У США відбувся успішний запуск ракетоносія Antares, зібраного за участі фахівців українського конструкторського бюро «Південне», який доставить до Міжнародної космічної станції корисний вантаж.

    Про це повідомляє NASA.

    Пуск був здійснений з космодрому на острові Уоллопс, штат Вірджинія. Вантажний апарат Cygnus прямує до Міжнародної космічної станції з близько 3,6 тонами вантажу.

    Головна конструкція першого ступеня ракетоносія розроблена українським конструкторським бюро «Південне» та виготовляється на «Південному машинобудівному заводі ім. Макарова» у співпраці з низкою українських компаній.

    Як додали у посольстві України в США, для своєчасної підготовки ракети до запуску у квітні цього року до Сполучених Штатів прибула команда фахівців з українських космічних підприємств.

    «Цього року підготовка ракети до запуску, яка завжди відбувається в США, супроводжувалася додатковими викликами через пандемію Covid-19 і обмеженнями міжнародних поїздок. І сьогодні ми побачили практичний результат спільної українсько-американської роботи – за допомогою ракети-носія»,- зауважили в українській дипустанові.

    У п'ятницю, на космодромі Українську державу представив посол України в США Володимир Єльченко.

    «Україна підтверджує свій статус надійного партнера США у галузі дослідження космосу», – додали у посольстві.

    До слова, NASA планує у 2024 році вперше відправити на Місяць жінку.

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