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    Технології

    SpaceX за кілька секунд до старту скасувала запуск ракети Falcon 9

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    <p>Причиною відміни старту стали проблеми з наземним обладнанням</p> - SpaceX за кілька секунд до старту скасувала запуск ракети Falcon 9

    Причиною відміни старту стали проблеми з наземним обладнанням

    Нова дата запуску поки не визначена

    Компанія SpaceX за 18 секунд до старту скасувала запуск ракети-носія Falcon 9 з інтернет-супутниками Starlink. Причиною стали проблеми з наземним обладнанням.

    Про це повідомила пресслужба компанії.

    Запуск мав відбутися о 9:17 за часом Східного узбережжя США. Підготовка до старту йшла в штатному режимі, але за 18 секунд до запуску фахівці повідомили про «незвичайні показники сенсорів наземного обладнання», у зв'язку з чим запуск був скасований.

    Нова дата запуску поки не визначена.

    Раніше повідомлялося, що компанія Ілона Маска SpaceX запланувала на 1 і 2 жовтня запуск 60 інтернет-супутників системи Starlink, а також - військового GPS-супутника третього покоління.

    До слова, раніше Маск опублікував фото корабля SpaceX.

    космос SpaceX Falcon ракета
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