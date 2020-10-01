SpaceX за кілька секунд до старту скасувала запуск ракети Falcon 9



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Причиною відміни старту стали проблеми з наземним обладнанням

Нова дата запуску поки не визначена

Компанія SpaceX за 18 секунд до старту скасувала запуск ракети-носія Falcon 9 з інтернет-супутниками Starlink. Причиною стали проблеми з наземним обладнанням.

Про це повідомила пресслужба компанії.

Запуск мав відбутися о 9:17 за часом Східного узбережжя США. Підготовка до старту йшла в штатному режимі, але за 18 секунд до запуску фахівці повідомили про «незвичайні показники сенсорів наземного обладнання», у зв'язку з чим запуск був скасований.

Нова дата запуску поки не визначена.

Раніше повідомлялося, що компанія Ілона Маска SpaceX запланувала на 1 і 2 жовтня запуск 60 інтернет-супутників системи Starlink, а також - військового GPS-супутника третього покоління.

До слова, раніше Маск опублікував фото корабля SpaceX.