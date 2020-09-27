Науковці NASA показали, як виглядають потужні вихори на Юпітері



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Вченій зробили це складене зображення, використовуючи дані, отримані приладом JunoCam

Розміри вихорів коливаються від 4 тис. до 4,6 тис. кілометрів

Національне управління з аеронавтики та дослідження космічного простору показало, як виглядають потужні вихори на гіганті Юпітері. Про це повідомляє пресслужба агенції в Instagram.

«Це не справжні троянди, це насправді циклони на Північному полюсі Юпітера. Величезний стійкий циклон, виявлений на Північному полюсі Юпітера, видно в центрі зображення. Він оточений більш дрібними циклонами, розмір яких коливається від 4 тис. до 4,6 тис. кілометрів. Разом цей шаблон штормів охоплює територію, яка могла затьмарити Землю», – йдеться у коментарі до фото.

У NASA додали, що вчений Джеральд Айхштадт зробив це складене зображення, використовуючи дані, отримані приладом JunoCam під час чотирьох близьких проходів космічного корабля Juno біля Юпітера, що відбулися між 17 лютого 2020 року та 25 липня 2020 року. Значно перебільшений колір частково є результатом поєднання багатьох окремих зображень для створення цього виду.⁣

Нагадаємо, європейське космічне агентство (ESA) анонсувало першу у своїй історії місію, мета якої – підготуватися для захисту Землі від астероїдів, які можуть загрожувати планеті. Місію назвали «Гера» (Hera) – на честь давньогрецької богині шлюбу, її учасники працюватимуть разом з американським аерокосмічним агентством NASA. Для реалізації місії ESA підписало контракт з німецькою космічною компанією OHB вартістю 129,4 мільйона євро.

Як повідомлялося, 18 вересня, експерти з космічного агентства США за допомогою телескопа Hubble зробили знімок унікального червоного, а під ним білого штормів на Юпітері. Шторм рухається зі швидкістю 560 кілометрів на годину.

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