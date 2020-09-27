Науковці NASA показали, як виглядають потужні вихори на Юпітері
Розміри вихорів коливаються від 4 тис. до 4,6 тис. кілометрів
Національне управління з аеронавтики та дослідження космічного простору показало, як виглядають потужні вихори на гіганті Юпітері. Про це повідомляє пресслужба агенції в Instagram.
«Це не справжні троянди, це насправді циклони на Північному полюсі Юпітера. Величезний стійкий циклон, виявлений на Північному полюсі Юпітера, видно в центрі зображення. Він оточений більш дрібними циклонами, розмір яких коливається від 4 тис. до 4,6 тис. кілометрів. Разом цей шаблон штормів охоплює територію, яка могла затьмарити Землю», – йдеться у коментарі до фото.
Переглянути цей допис в Instagram
Jupiter’s roses: A cosmic bouquet just for you. Not actual roses, these are in fact cyclones on Jupiter’s north pole. These swirls of striking colors in this extreme false color are a rendering of an image from our Juno mission. The huge, persistent cyclone found at Jupiter’s north pole is visible at the center of the image, encircled by smaller cyclones that range in size from 2,500 to 2,900 miles (4,000 to 4,600 kilometers). Together, this pattern of storms covers an area that would dwarf the Earth. Citizen scientist Gerald Eichstädt made this composite image using data obtained by the JunoCam instrument during four of the Juno spacecraft’s close passes by Jupiter, which took place between Feb. 17, 2020, and July 25, 2020. The greatly exaggerated color is partially a result of combining many individual images to create this view. Image data: NASA/JPL-Caltech/SwRI/MSSS Image processing by Gerald Eichstädt #NASA #Citizenscientist #Jupiter #JunoCam #Roses #Space #Cyclones
У NASA додали, що вчений Джеральд Айхштадт зробив це складене зображення, використовуючи дані, отримані приладом JunoCam під час чотирьох близьких проходів космічного корабля Juno біля Юпітера, що відбулися між 17 лютого 2020 року та 25 липня 2020 року. Значно перебільшений колір частково є результатом поєднання багатьох окремих зображень для створення цього виду.
Нагадаємо, європейське космічне агентство (ESA) анонсувало першу у своїй історії місію, мета якої – підготуватися для захисту Землі від астероїдів, які можуть загрожувати планеті. Місію назвали «Гера» (Hera) – на честь давньогрецької богині шлюбу, її учасники працюватимуть разом з американським аерокосмічним агентством NASA. Для реалізації місії ESA підписало контракт з німецькою космічною компанією OHB вартістю 129,4 мільйона євро.
Як повідомлялося, 18 вересня, експерти з космічного агентства США за допомогою телескопа Hubble зробили знімок унікального червоного, а під ним білого штормів на Юпітері. Шторм рухається зі швидкістю 560 кілометрів на годину.